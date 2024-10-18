Reuters: росіянин, якого затримали у Франції за дестабілізацію перед Олімпіадою, перебуває під домашнім арештом

Йому загрожує до 30 років ув'язнення за звинуваченням у допомозі іноземній державі розпалювати безлади у Франції.

Громадянина Росії, затриманого у Франції за планування заходів зі дестабілізації Олімпійських Ігор у Парижі, помістили під домашній арешт, пише Reuters з посиланням на ЗМІ РФ.

У липні французька поліція заявила, що заарештувала 40-річного росіянина, за кілька днів до початку Олімпіади після того, як знайшла в його будинку докази, які викликали “побоювання щодо його намірів організувати заходи, які можуть спричинити дестабілізацію під час Олімпійських ігор”.

Французька прокуратура повідомила, що Кирилу Грязнову загрожує до 30 років ув'язнення за звинуваченням у допомозі іноземній державі розпалювати безлади у Франції.

Раніше у жовтні у Москві французького дослідника Лорана Вінатьє засудили до трьох років ув'язнення за порушення російського законодавства проти “іноземних агентів”.