Умєров прокоментував слова про "тиск" США щодо необхідності зниження мобілізаційного віку в Україні

Союзники періодично обговорювали з Україною питання мобілізаційного віку, передає "Радіо Свобода" слова міністра оборони Рустема Умєрова на брифінгу 18 жовтня.

За його словами, партнери хотіли зрозуміти, "чому ми не мобілізуємо людей від 18 до 25". Київ це пояснював умовою Верховної Ради, яка дозволила уряду мобілізувати людей лише у віці від 25 до 60 років.

Однак і люди поза межами цих вікових рамок, за бажанням, можуть стати на захист України.

"Ми завжди хочемо давати вибір людині, щоб вона сама обирала. Зараз, як ми кажемо, ми працюємо згідно з усіма нормами законодавства. У законодавстві чітко визначено, з 25 і вище. Якщо є бажання когось прийти і служити своєму народу, ми завжди раді", – пояснив Умєров.

На прохання журналістки прокоментувати заяву радника українського президента Сергія Лещенка стосовно того, що США нібито тиснуть на Україну, аби вона знизила мобілізаційний вік до 18, Умєров сказав: "Перше: про мобілізацію обговорень не було. Друге: ми не коментуємо чутки. Третє: коли мене питають про мобілізацію, я кажу, що ми провели разом із парламентом закон (про мобілізацію – ред.), у якому чітко зрозуміло, як входить у периметр людина, як він стає військовозобов’язаним, як тренується, як виходить із периметру".

Лещенко нещодавно писав, що "може підтвердити" дані про тиск обох партій США на президента Володимира Зеленського у проведенні мобілізації з 18 років. Вони нібито аргументують це тим, що на В'єтнамську війну відправляли дев'ятнадцятирічних військових. Президент Зеленський, за словами Лещенка, "не продавився".

Мобілізація в Україні

Стати на захист держав можна і людям молодше 25 років, з 18, але за умови власного бажання. Загалом же мобілізація охоплює військовозобов'язаних від 25 років. На початку повномасштабного вторгнення вікова рамка починалася з 27, але навесні цього року її розширили.

Після ухвалення мобілізаційного законопроєкту, що набув чинності влітку, виникла колізія, коли придатних до військової служби не могли мобілізувати до 25 років, а обмежено придатних – могли. Верховна Рада виправила це законопроєктом лише нещодавно, але закон не передбачає демобілізації тих юнаків 18-25 років, кого вже встигли мобілізувати.

Більше на цю тему – в матеріалі "Депутати планують заборонити мобілізацію до 25 років. Натомість військові пропонують знизити призовний вік до 20".