Британія не планує вибачатися за історичну роль у работоргівлі

Офіс прем'єр-міністра Сполученого Королівства на Даунінґ-стріт заявив, що під час саміту країн Британської Співдружності на Самоа держава в особі монарха Чарльза ІІІ не буде вибачатися за своє історичне залучення до трансатлантичної работоргівлі.

Як пише BBC, символічний крок не запланований навіть у випадку, якщо тема колоніальної епохи буде обговорюватися на зустрічі лідерів урядів 56 країн, що входять до Співдружності. Саміт відбуватиметься 25-26 жовтня.

Король Великої Британії не має права виголошувати будь-які політичні промови без попереднього схвалення прем'єр-міністра - тож особиста позиція Чарльза щодо того, чи варто вибачатися перед колишніми колоніями, врахована не буде.

Цікаво, що за часів перебування в опозиції депутати-лейбористи, які нині входять до складу уряду, неодноразово закликали консерваторів публічно визнати провину Британії у работоргівлі. Проте після приходу до влади партія змінила свою риторику і додатково наголошує на тому, що Лондон не платитиме нащадкам рабів репарації.