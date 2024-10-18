ЄС підтвердив, що російські активи будуть заблоковані до завершення війни та виплати репарацій

Під час саміту Європейського Союзу у Брюсселі країни блоку підтвердили замороження російських валютних активів на території ЄС до того моменту, поки Кремль не зупинить агресію проти України та не виплатить компенсацію за завдані нашій державі збитки.

Як зазначається у підсумковому документі засідання Євроради, блок "підкреслив важливість виконання зобов'язань, взятих на саміті групи G7, щодо виділення до кінця року разом з партнерами 50 мільярдів доларів кредиту для України під гарантії заблокованих російських коштів".

Європейський парламент розгляне питання щодо частки ЄС у цьому кредиті, яка складає 35 мільярдів євро, на пленарному засіданні у вівторок, 22 жовтня.