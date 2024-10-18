Загарбники агітують дітей в окупації отримувати військові спеціальності

У тимчасово окупованому росіянами Луганську 19 жовтня пройде так званий день відкритих дверей.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

“Захід розрахований на те, аби “популяризувати” найбільш затребувані спеціальності на ринку праці серед старшокласників”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що йдеться про різні військові фахи, а також кваліфікації, які супутні військовій справі.

За допомогою таких заходів та різних освітніх програм й пропагандистських заходів окупанти намагаються залучити підлітків до служби в армії. Таким чином в них хочуть виховати лояльність до окупаційного режиму.

Також дії загарбників спрямовані на те, щоб зробити з українських дітей майбутніх військових, які підтримуватимуть російську агресію.