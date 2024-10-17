Глава УГКЦ затвердив трьох нових правлячих єпископів

Глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) прийняв зречення з урядів трьох архиєреїв, які досягли 75-річного віку.

Про це йдеться на сайті УГКЦ.

Змінилося керівництво Тернопільсько-Зборівської архиєпархії, Сокальсько-Жовківської єпархії та Донецького екзархату. Блаженніший за згодою Синоду затвердив нових правлячих єпископів.

Замість митрополита Василя Семенюка очолить Тернопільсько-Зборівську архиєпархію єпископ-помічник Теодор Мартинюк. Єпарха Сокальсько-Жовківського Михайла Колтуна замінить єпископ-помічник Петро Лоза, а екзарха Донецького Степана Менька — єпископ-помічник Максим Рябуха.

В УГКЦ пояснили, що відповідно до Кодексу канонів Східних Церков, єпархіальний єпископ, який досяг 75-річного віку або став нездатним виконувати свої обов’язки через стан здоров’я, подає зречення з уряду.