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Глава УГКЦ затвердив трьох нових правлячих єпископів

Їхні попередники зреклися з урядів, досягнувши 75-річного віку.

Глава УГКЦ затвердив трьох нових правлячих єпископів
Владики Петро Лоза, Теодор Мартинюк і Максим Рябуха
Фото: УГКЦ

Глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) прийняв зречення з урядів трьох архиєреїв, які досягли 75-річного віку.

Про це йдеться на сайті УГКЦ.

Змінилося керівництво Тернопільсько-Зборівської архиєпархії, Сокальсько-Жовківської єпархії та Донецького екзархату. Блаженніший за згодою Синоду затвердив нових правлячих єпископів.

Замість митрополита Василя Семенюка очолить Тернопільсько-Зборівську архиєпархію єпископ-помічник Теодор Мартинюк. Єпарха Сокальсько-Жовківського Михайла Колтуна замінить єпископ-помічник Петро Лоза, а екзарха Донецького Степана Менька — єпископ-помічник Максим Рябуха.

В УГКЦ пояснили, що відповідно до Кодексу канонів Східних Церков, єпархіальний єпископ, який досяг 75-річного віку або став нездатним виконувати свої обов’язки через стан здоров’я, подає зречення з уряду. 

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