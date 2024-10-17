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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людини отримали поранення

Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 222 людини, у тому числі 19 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людини отримали поранення
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 3 людини отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 16 жовтня росіяни поранили 3 жителів Донеччини: у Часовому Яру, Покровську і селі Миколаївка”, – йдеться у повідомленні.

 

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 17 жовтня.

Покровський район. У Кураховому пошкоджено багатоповерхівки і приватні будинки; у Гірнику зруйновано 2 будинки; у Курахівці поранено людину. У Покровську пошкоджено 16 будинків.

Краматорський район. У Миколаївці Костянтинівської громади поранено людину, пошкоджено адмінбудівлю, будинок і автівку. У Романівці Іллінівської громади пошкоджено 4 об'єкти. 

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді поранено людину, пошкоджені 13 приватних будинків, багатоповерхівка і інфраструктурний об'єкт.

Зазначимо, вночі росіяни вдарили по Україні ракетою і 56 БпЛА. Є влучання по інфраструктурі прифронтових областей. Збити вдалося 22 дрони, 27 локаційно втрачені, а ще два вийшли з повітряного простору до Білорусі.

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