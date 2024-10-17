На Київщині російський обстріл пошкодив ферму

Влучання в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури відсутні.

У ніч на 17 жовня на Київщині під час восьмигодиннної тривоги російський обстріл пошкодив ферму.

Про це повідомили у Київській ОВА.

"Вночі ворог вкотре атакував Київщину БпЛА. Тривога тривала понад 8 годин. В регіоні активно працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено", – зазначили у адміністрації.

Влучання в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури відсутні.

Постраждалих немає.

Унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з фермерських господарств сталося загоряння підсобного приміщення. Пожежа ліквідована.

У Деснянському районі Києва внаслідок атаки росіян є пошкодження багатоповерхівка. Також ушкоджений дитсадок.