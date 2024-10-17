Віктор Микита: «Мери інколи забувають про війну і пробують бути популярними серед населення. У питанні мобілізації особливо»
Віктор Микита: «Мери інколи забувають про війну і пробують бути популярними серед населення. У питанні мобілізації особливо»
«Учень. Історія Трампа»: дух маккартизму й етика капіталіста
«Учень. Історія Трампа»: дух маккартизму й етика капіталіста
Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги. Він передбачає запрошення в НАТО уже зараз
Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги. Він передбачає запрошення в НАТО уже зараз
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
І не він, і не вона: на кордоні виявили особу, що назвалася жінкою, але проходила ВЛК як чоловік
І не він, і не вона: на кордоні виявили особу, що назвалася жінкою, але проходила ВЛК як чоловік
Заступник голови ОП Микита: угорський сепаратизм у Закарпатській області – "лякалка, вигідна Росії"
Заступник голови ОП Микита: угорський сепаратизм у Закарпатській області – "лякалка, вигідна Росії"
Курська операція. Актуальний стан справ
Курська операція. Актуальний стан справ
МОЗ опрацював 19 тисяч підозрілих справ МСЕК – Кузін
МОЗ опрацював 19 тисяч підозрілих справ МСЕК – Кузін
У Києві викрили 3-х адмінів сервісного центру МВС, які незаконно знімали “резерв” з талонів для пільговиків
У Києві викрили 3-х адмінів сервісного центру МВС, які незаконно знімали “резерв” з талонів для пільговиків
ГоловнаСуспільствоВійна

На Київщині російський обстріл пошкодив ферму

Влучання в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури відсутні.

На Київщині російський обстріл пошкодив ферму
Обстріли Київщини. Фото ілюстративне
Фото: Поліція Київської області

У ніч на 17 жовня на Київщині під час восьмигодиннної тривоги російський обстріл пошкодив ферму.

Про це повідомили у Київській ОВА. 

"Вночі ворог вкотре атакував Київщину БпЛА. Тривога тривала понад 8 годин. В регіоні активно працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено", – зазначили у адміністрації. 

Влучання в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури відсутні. 

Постраждалих немає.

Унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з фермерських господарств сталося загоряння підсобного приміщення. Пожежа ліквідована. 

У Деснянському районі Києва внаслідок атаки росіян є пошкодження багатоповерхівка. Також ушкоджений дитсадок.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies