На Київщині російський обстріл пошкодив ферму

У ніч на 17 жовня на Київщині під час восьмигодиннної тривоги російський обстріл пошкодив ферму.
Про це повідомили у Київській ОВА.
"Вночі ворог вкотре атакував Київщину БпЛА. Тривога тривала понад 8 годин. В регіоні активно працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено", – зазначили у адміністрації.
Влучання в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури відсутні.
Постраждалих немає.
Унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з фермерських господарств сталося загоряння підсобного приміщення. Пожежа ліквідована.
У Деснянському районі Києва внаслідок атаки росіян є пошкодження багатоповерхівка. Також ушкоджений дитсадок.