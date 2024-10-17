Заступник голови ОП Микита: угорський сепаратизм у Закарпатській області – "лякалка, вигідна Росії"
Заступник голови ОП Микита: угорський сепаратизм у Закарпатській області – "лякалка, вигідна Росії"
І не він, і не вона: на кордоні виявили особу, що назвалася жінкою, але проходила ВЛК як чоловік
І не він, і не вона: на кордоні виявили особу, що назвалася жінкою, але проходила ВЛК як чоловік
Віктор Микита: «Мери інколи забувають про війну і пробують бути популярними серед населення. У питанні мобілізації особливо»
Віктор Микита: «Мери інколи забувають про війну і пробують бути популярними серед населення. У питанні мобілізації особливо»
У Києві викрили 3-х адмінів сервісного центру МВС, які незаконно знімали “резерв” з талонів для пільговиків
У Києві викрили 3-х адмінів сервісного центру МВС, які незаконно знімали “резерв” з талонів для пільговиків
Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги. Він передбачає запрошення в НАТО уже зараз
Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги. Він передбачає запрошення в НАТО уже зараз
МОЗ опрацював 19 тисяч підозрілих справ МСЕК – Кузін
МОЗ опрацював 19 тисяч підозрілих справ МСЕК – Кузін
Курська операція. Актуальний стан справ
Курська операція. Актуальний стан справ
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
«Учень. Історія Трампа»: дух маккартизму й етика капіталіста
«Учень. Історія Трампа»: дух маккартизму й етика капіталіста
ГоловнаСуспільствоВійна

У Києві внаслідок нічної атаки пошкоджено багатоповерхівку і дитсадок (доповнено)

Інформації про поранених, на щастя, немає. 

У Києві внаслідок нічної атаки пошкоджено багатоповерхівку і дитсадок (доповнено)
Збитий "шахед" (ілюстративне фото)
Фото: ДПСУ

У Деснянському районі Києва внаслідок атаки росіян є пошкодження багатоповерхівки. У будинку на трьох поверхах пошкоджено скління вікон і внутрішнє оздоблення кімнат.

Інформації про потерпілих не було. Про це повідомив голова ОВА Сергій Попко о 7:19.

Окрім того, за інформацією мера міста Віталія Кличка, в Деснянському районі на території дитсадка виявили "невеличкий уламок БпЛА".

"Розбита шибка в приміщенні закладу. Інших ушкоджень та руйнувань немає. Потерпілих не виявили", – розповів він.

Також у Деснянському районі уламки БпЛА впали на відкритій території. Руйнувань та потерпілих немає.

"На Київ російські дрони заходили хвилями і з різних напрямків. З вчорашнього вечора і протягом ночі повітряну тривогу у місті оголошували 4 рази, сумарно небезпека тривала три з половиною години. Крім загрози БпЛА, одна з тривог була повʼязана із загрозою застосування ворогом балістичної зброї. Внаслідок злагодженої роботи протиповітряної оборони та інших складових сил оборони, всі російські БпЛА, які були виявлені в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста, були знешкоджені (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили)", – розповів він.

  • Учора після кількаденної перерви росіяни відновили атаки "шахедами". 16 жовтня ворог запустив понад 130 дронів. Дрони збивали від ночі і аж до обіднього часу. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies