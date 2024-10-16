Головне за середу, 16 жовтня: 112 боєзіткнень, презентація Плану перемоги, безпекова допомога від США на $425 млн

16 жовтня Президент Володимир Зеленський представив народним депутатам План перемоги – список потреб і кроків, які потрібні для посилення позицій держави.

Під час презентації в парламентському залі були головнокомандувач Олександр Сирський, начальник Генштабу, керівники СБУ, ГУР, Служби зовнішньої розвідки, прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Також були присутні глави дипломатичних місій.

П'ять пунктів Плану перемоги:

запрошення в НАТО уже зараз оборона стримування економіка безпека

Перші чотири пункти реалізовуватимуть під час війни – щоб її завершити. П'ятий пункт – після війни, щоб гарантувати безпеку. На думку Зеленського, якщо почати реалізовувати зараз, то війну можна завершити до кінця 2025.

Докладніше про план та реакцію на нього народних обранців – в нашій публікації Мир завдяки силі? Володимир Зеленський представив парламенту План перемоги.

План перемоги президента Володимира Зеленського без додатків становить 13 сторінок. Сьогодні керівників фракцій і груп ознайомили з основними тезами цих додатків, але все інше насамперед побачать союзники.

Про це в коментарі журналістам повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає кореспондентка LB.ua.

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що після презентації Плану перемоги відбулася нарада за участі Президента, керівництва Верховної Ради, голів депутатських фракцій та груп.

"Усі присутні на зустрічі підтримали План перемоги. Дякуємо колегам за єдність і одностайність у баченні нашої Перемоги та справедливого миру. Це ще раз підтверджує, що План перемоги – абсолютно реалістичний документ, який об’єднує суспільство у питаннях нашої боротьби і нашого майбутнього", – сказав він.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 16 жовтня відбулися 112 бойових зіткнень.

46 з них – на Курахівському напрямку.

Також активні бойові дії відбувались на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 16 жовтня – в новині.

Російська армія готується до ударів по об’єктах ядерної енергетики в Україні.

Про це заявив очільник МЗС України Андрій Сибіга під час спільного брифінгу з міністрами закордонних справ країн Нордично-Балтійської вісімки в Одесі.

"Росія має повне домінування в повітрі. Ми знаємо, що вони готують удари по об’єктах нашої ядерної енергетики", — заявив Сибіга.

У зв'язку із загрозою з боку РФ, Україна наполягає на знятті будь-яких обмежень щодо застосування ракет дальньої дії по військових обʼєктах на території Росії.

"Це наше право, згідно зі статутом ООН, як країни, яка захищається. Це право з самооборони виправдане. Ми цього потребуємо вже зараз. І я радий, що ми з присутніми тут колегами всі однодумці", — наголосив очільник МЗС.

США оголосили про надання Україні пакету безпекової допомоги у сфері безпеки на суму 425 млн доларів.

“У найближчі місяці Сполучені Штати нададуть Україні ряд додаткових можливостей, включаючи сотні перехоплювачів ППО, десятки тактичних систем ППО, додаткові артилерійські системи, значну кількість боєприпасів, сотні БТРів і БМП, а також тисячі додаткових броньованих машин, які допоможуть укомплектувати Збройні сили України”, - йдеться у повідомленні пресслужби Білого дому.

Ризиків угорського "сепаратизму" в Закарпатській області зараз немає і ніколи не було, вважає новий заступник голови Офісу президента з питань регіональної політики Віктор Микита, уродженець Закарпатської області і екскерівник відповідної ОДА.

В інтерв'ю LB.ua Микита висловив думку, що угорський сепаратизм – це "лякалка, вигідна Росії". Водночас він не виключає, що в планах Москви після початку повномасштабної війни було проведення спецоперацій, аби дискредитувати України "переслідуванням" громадян за етнічною чи національної ознакою.

За словами Микити, проявів угорського націоналізму в Закарпатській області не було й десятки років тому.

"Навіть мови не могло бути. Для Закарпаття угорська мова, як і словацька чи румунська, – це база. Для мене, дитини, було абсолютно нормально чути її щодня в побуті, школі, скрізь. Жодних конфліктів не виникало", – запевнив він.

Докладніше – в новині та в самому інтерв’ю.

Офіс Генерального прокурора відреагував на інформацію про майже пів сотні прокурорів Хмельницької обласної прокуратури, які отримали групи інвалідності.

Як ідеться в заяві ОГП, Андрій Костін підписав наказ про проведення службового розслідування.

«Службове розслідування охоплюватиме перевірку не лише інформації, яка стосується вищезгаданої обласної прокуратури, а й інших органів прокуратури. Комісія з проведення службового розслідування вже розпочала збір інформації та документів для з’ясування цих обставин», - зауважили в Офісі Генпрокурора.

Інформацію 16 жовтня оприлюднив журналіст Юрій Бутусов. За його словами, 49 прокурорів Хмельниччини «на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, «дахуючи» корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ». Бутусов зазначив, що майже всі прокурори виявились інвалідами другої групи згідно з рішенням колишнього головного лікаря МСЕК Тетяни Крупи. Вони багато років отримували і продовжують отримувати від держави пенсії за інвалідність згідно з рішеннями начальника Пенсійного фонду, яким був син Крупи.

Більше інформації – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!