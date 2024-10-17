Сапери ДСНС вилучили на Київщині залишки ракети X-55

У Київській області сапери ДСНС вилучили залишки ракети X-55.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
Мешканці одного з населених пунктів Вишгородського району виявили підозрілий предмет та звернулися за допомогою.
На місце прибули сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС, які вилучили безпечні залишки ракети.
В ДСНС нагадали - якщо ви побачили підозрілий предмет, зупиніться, не чіпайте його та телефонуйте 101.
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