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Сапери ДСНС вилучили на Київщині залишки ракети X-55

Уламок ракети знайшли у Вишгородському районі.

Сапери ДСНС вилучили на Київщині залишки ракети X-55
На Київщині сапери ДСНС вилучили залишки ракети X-55
Фото: ДСНС

У Київській області сапери ДСНС вилучили залишки ракети X-55.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Мешканці одного з населених пунктів Вишгородського району виявили підозрілий предмет та звернулися за допомогою.  

На місце прибули сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС, які вилучили безпечні залишки ракети.

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В ДСНС нагадали - якщо ви побачили підозрілий предмет, зупиніться, не чіпайте його та телефонуйте 101.

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