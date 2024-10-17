Зеленський заявив, що Україна заслуговує стати 33-ім членом НАТО

"Запрошення України до НАТО посилить нас у дипломатичному сенсі і наблизить нас до реального і (що дуже важливо) справедливого миру", - вважає глава держави.

"Україна заслуговує стати 33-ім членом НАТО одного дня і ми зробимо все, аби це сталося", - таку заяву зробив на пресконференції з генсеком Альянсу Марком Рютте український президент Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що "запрошення України до НАТО посилить нас у дипломатичному сенсі і наблизить нас до реального і (що дуже важливо) справедливого миру".

"Було б неправильно політично залишити Україну поза межами Альянсу, коли на практиці Україна вже є частиною НАТО", - сказав Зеленський, відзначивши, що українські військові користуються зброєю, яку надали партнери з Альянсу.

Президент України наголосив, що наша держава покладається на готовність країн-членів НАТО забезпечити вже озвученні пакети фінансової допомоги на суму понад 40 млрд євро.