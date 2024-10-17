Марк Рютте: Альянс працює з Україною, наближаючи її до НАТО

НАТО працює з Україною, дедалі більше наближаючи нашу державу до Альянсу.

Про це заявив генсек Марк Рютте за підсумками зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.

Рютте сказав, що війна в Україні показала, що "нестабільність у Європі може мати далекосяжні наслідки по всьому світу" і що "країни, розташовані за тисячі кілометрів від нас, такі як Іран, Китай і навіть Північна Корея, можуть стати порушниками безпеки на нашому власному подвір'ї".

Генсек НАТО назвав Китай важливим чинником, який сприяє у війні Росії проти України. "І він не може підживлювати найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни без того, щоб це не вплинуло на його інтереси і репутацію", - сказав Рютте.

За його словами, Іран і Північна Корея "заправляють російську військову машину ракетами і безпілотниками в обмін на підтримку їхньої військової промисловості". Тому важливо для Альянсу підтримати нашу державу.

"Важливо, щоб ми і надалі надавали військову допомогу. І вчора я оголосив, що члени альянсу рухаються за планом шляхом до виконання фінансових зобов'язань, які ми взяли на себе у Вашингтоні. У першій половині цього року було надано 20,9 млрд доларів військової допомоги. І ми на шляху до 40 мільярдів", - додав Рютте.