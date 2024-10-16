Мир завдяки силі? Володимир Зеленський представив парламенту План перемоги

LB.ua розповідає про основні тези з виступу президента в парламенті та оцінки Плану перемоги представниками різних фракцій.

Після представлення публічної частини плану президент та голови всіх фракцій домовилися спільно напрацювати покрокові заходи виконання плану.

Крім того, Володимир Зеленський закликав до єдності в Україні, включаючи різні політичні сили, оскільки поляризація може призвести до втрати підтримки з боку партнерів.

16 жовтня президент України Володимир Зеленський вперше публічно представив у Верховній Раді План перемоги, який складається з п’яти пунктів : чотири з них мають бути реалізовані під час війни, а один — після її завершення.

Фото: ОПУ Президент під час хвилини мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії РФ проти України перед виступом в парламенті

Несподіванка для депутатів

Ввечері понеділка 14 жовтня радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко анонсував виступ Володимира Зеленського Верховній Раді з публічним представленням Плану перемоги.

Для багатьох нардепів це стало несподіванкою, адже цього тижня парламент не працює у пленарному режимі. Представники президентської фракції розповіли, що чимало депутатів поїхали з Києва та навіть України — у відрядження.

Представниця фракції “Європейська солідарність” Ірина Геращенко також підтвердила “сумбурність і спонтанність в організації виступу” президента.

“Такий поспіх в організації виступу дає аргументи тим, хто вважає, що ситуація на фронті і в перемовинах з іноземними партнерами настільки важка, що Банкова вирішила поділиться відповідальністю з парламентом. Бо час аплодисментів давно скінчився”, — заявила вона.

Пресекретар президента Сергій Никифоров на запитання LB.ua щодо причин представлення плану саме зараз пояснив, що жодної інтриги тут немає.

“Перед представленням плану Європейській раді (17 жовтня у Брюсселі, — LB.ua) президент вирішив це зробити у Верховній Раді для народу України, народних депутатів, журналістів, для всієї Україні та спільноти”, — сказав він.

Фото: ОПУ

Перше публічне представлення плану

Розпочав Володимир Зеленський з того, що стали рідше звучати слова про те, що Україна має перемогти.

“Перемога для декого стала незручним словом. На жаль. І в реальності — ми розуміємо — перемоги непросто досягти”, — говорив він.

“Кожен у світі бачить, що Росія не шукає чесного миру. Путін збожеволів і хоче тільки війни. Він сам не зміниться. Він надто з минулого. Надто вчорашній. Він глухий до всіх інших”, — підкреслив президент.

Далі президент закликав змінити обставини так, щоб “Росія була примушена до миру”.

Терміновість представлення плану перемоги саме зараз глава держави пояснив тим, що його виконання вже зараз дасть можливість завершити війну не пізніше 2025 року.

“Якщо ж Путін досягне своїх божевільних цілей — геополітичних, військових, ідеологічних та економічних, — це створить нездоланне враження в інших потенційних агресорів, зокрема в регіоні Затоки, в Індо-Тихоокеанському регіоні та в Африці, що загарбницькі війни можуть бути вигідними і для них також”, — попередив президент.

Фото: ОПУ

Тим паче, що до коаліції Росії приєдналася Північна Корея. А українська розвідка фіксує не лише передачу зброї з Північної Кореї до Росії, а й допомогу живою силою.

“Це робітники для російських заводів — замість убитих на війні росіян. І особовий склад для російської армії. Фактично, це участь уже другої держави у війні проти України на боці Росії. І якщо Україна не посилиться зараз, то Путін встигне посилитися в наступному році так, щоб назавжди відкинути дипломатію”, — наголосив Зеленський.

Тому Росія повинна програти у війні проти України. І це не “заморожування”, не торгівля територією чи суверенітетом України, наголосив він.

П'ять пунктів плану

Отже, сам план складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків.

Фото: ОПУ

Перший і ключовий пункт — це запрошення України до НАТО.

Бо, за словами президента, факт нечленства України в Альянсі десятиліттями спокушав Росію посягати на нашу безпеку.

“Але Путін має побачити, що його геополітичні розрахунки програшні. Росіяни повинні це відчути — що їхній цар програв геополітично… Саме тому це початковий пункт плану перемоги. Свідчення рішучості. Безумовне запрошення зараз”, — продовжував Зеленський.

Другий пункт передбачає зміцнення української оборони. І це не тільки вибивання ворога з нашої території, а й “повернення війни на територію Росії, щоб росіяни справді відчували, що таке війна, і попри російську пропаганду починали розвертати ненависть у бік Кремля”.

Фото: ОПУ Виступ президента Володимира Зеленського у ВРУ

Цей пункт включає наступні дії:

успішне продовження операцій Сил оборони та безпеки України у визначених районах ворожої території, щоб не допустити буферних зон на нашій землі;

незворотне посилення позицій Сил оборони та безпеки України та знищення наступального потенціалу Росії на окупованій території України;

допомога партнерів у комплектуванні бригад резерву для Збройних Сил України;

виведення ППО України на такий рівень, який є достатнім для захисту наших міст і сіл від російських ракет і дронів, та спільні захисні операції з нашими сусідами у Європі для збиття російських ракет і дронів у межах доступу повітряного щита партнерів;

розширення операцій із застосуванням наших українських ракет і дронів, а також інвестиції у розширення їх виробництва в Україні;

зняття партнерами обмежень на застосування далекобійної зброї на всій окупованій Росією території України й на території Росії — по обʼєктах воєнної інфраструктури — і надання Україні відповідних далекобійних ракет, дронів та інших засобів ураження;

надання Україні в реальному часі супутникових даних і даних, що отримуються іншими засобами розвідки.

Фото: ОПУ Під час виступу президента у ВРУ

Цей пункт має також таємний додаток, і до нього є доступ саме тих партнерів, які мають відповідний військовий потенціал допомоги.

Третій пункт — стримування. Він також включає таємний додаток, який вже отримали лідери США, Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини.

Стримати ворога буде можливо через розміщення в Україні комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту від будь-якої воєнної загрози з боку Росії, переконаний Володимир Зеленський.

“Тобто пакет стримування – це факт, що Росія або йде в дипломатію, або йде до втрати її машини війни. Мир завдяки силі”, — сказав президент.

Четверте — це стратегічний економічний потенціал.

Бо в Україні зосереджені природні ресурси. Цей пункт також містить таємний додаток, який передається лише визначеним партнерам.

Зокрема, Україна пропонує США та Євросоюзу укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. Також ця угода має посилити чинні санкції проти Росії, обмеження нафтової ціни, експорту в Росію та інші заходи тиску.

Фото: ОПУ Під час виступу президента у ВРУ

І п’ятий пункт розрахований на післявоєнний час.

Після цієї війни Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових контингентів. Тому він має бути використаний для зміцнення оборони Північноатлантичного альянсу та гарантування безпеки у Європі.

Фото: ОПУ Посли та представники міжнародний делегацій у дипломатичній ложі під час виступу президента

Переговори можливі лише на справедливих умовах для України

Далі президент сказав, що хоче бути відвертим щодо непублічної комунікації з партнерами, від яких лунає слово “перемовини” і значно рідше звучить слово “справедливість”.

“Українці заслуговують на достойний мир. План перемоги прокладе шлях до цього. І — це гарантія, що божевільні в Кремлі втратять можливість продовжувати війну”, — підкреслив президент.

Для цього всередині України також має бути єдність, до якої закликав Володимир Зеленський.

“Ми не воюємо одне з одним. Якщо втратимо єдність у Європі — втратимо підтримку світу…, тоді програємо в цій війні, як було століття тому», — завершив свій 30-хвилинний виступ президент.

Фото: ОПУ Під час виступу президента у ВРУ

Нарада з головами фракцій та враження депутатів

Після презентації плану президент провів закриту нараду з головами фракцій та груп, що тривала майже дві години. За її результатами голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив журналістам, що представники всіх без виключення фракцій підтримали План перемоги. Включаючи представників двох груп колишньої проросійської забороненої фракції ОПЗЖ. Чи був сенс кликати на таку нараду відкриту агентуру РФ — питання риторичне.

Надалі депутати створять окремі робочі групи, які напрацюють необхідні законодавчі зміни та посилять роботу на парламентському дипломатичному напрямку.

У спілкуванні з LB.ua депутати були неоднозначні в оцінках презентованого плану.

Фото: facebook/Vitaliy Bezgin Віталій Безгін

Так, представник “Слуги народу” Віталій Безгін очікувано позитивно охарактеризував план. На його думку, ці п'ять пунктів — це дороговказ, який мають артикулювати всі українські політики та дипломати. “Зрозуміло, що зараз — це винятково українська позиція. Але варто працювати над тим, щоб вона засіла міцно в голови наших союзників”, — закликав він.

Член оборонного комітету Верховної Ради та представник “Голосу” Роман Костенко зазначив, що наразі немає сенсу сперечатися, чи реалістичний цей план.

Фото: facebook/Роман Костенко Роман Костенко

“Та таких планів може бути декілька, ніхто не обмежує нас йти тільки по озвученому. Хоча у цьому плані були стратегічно правильні речі, до яких потрібно рухатися. Але не можу дати обʼєктивну і повну оцінку, поки не побачу таємні додатки. Я також очікував на більш конкретне звернення до нашого народу про мотивацію і його роль в цьому плані”, — заявив він LB.ua.

Його колега по оборонному комітету, представник “Батьківщини” Вадим Івченко вважає, що план чітко окреслює орієнтири для України, однак його реалізація залежатиме від бюджетів наших партнерів на наступний рік, а також від результатів виборів у США.

Фото: facebook/ Vadym Ivchenko Вадим Івченко

“На жаль, вже зараз ми бачимо тривожні сигнали: Франція заявила, що замість обіцяних 3 мільярдів євро військової допомоги Україна отримає трохи більше 2-х. Це свідчить про певне зниження рівня підтримки, що може вплинути на наші “червоні лінії” в переговорах про мир”, — заявив депутат у коментарі LB.ua.

Співголова фракції “Європейської солідарності” Ірина Геращенко додала, що у плані президента прозвучало багато правильних слів про єдність, безальтернативність демократії, посилення оборонного корпусу та євроатлантичну інтеграцію.

Фото: Новинарня Ірина Геращенко

“Ми виступаємо “за”. Але важливо мати план нашої домашньої роботи. Покроковий. Що ми як держава, як інституція маємо зробити в цьому напрямку. А це — професійне посилення уряду та переформатування коаліції, повернення органам влади субʼєктності. Тому хочеться почути план внутрішніх реформ і нашу домашню роботу”, — зазначила вона.