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До місцевих виборів потрібно готуватися рік, - заступник голови ОП

Верховна Рада має працювати над цим 24/7, вважає Віктор Микита.

До місцевих виборів потрібно готуватися рік, - заступник голови ОП
Віктор Микита
Фото: Олександр Ратушняк

До проведення місцевих виборів після завершення війни потрібно готуватися щонайменше рік. Про це в інтерв’ю LB.ua заявив заступник голови Офісу президента з регіональної політики Віктор Микита. 

“Чи потрібно їх проводити? Чи на сьогодні повинно все заспокоїтись, усі повинні видихнути? Зараз невідомо, де, хто, як взагалі перебуває, які в кого будуть можливості проголосувати”, - відзначив посадовець. 

При цьому він додав, що бачення того, як це має відбуватися, він поки що не має. 

“Я думаю, що до цих виборів потрібно готуватися рік, і це робота 24/7 Верховної Ради, яка повинна змінювати ситуацію. Але говорити, як змінювати, я на сьогодні не готовий. Можливо, я буду готовий через декілька місяців”, - сказав Віктор Микита

  • Востаннє місцеві вибори в Україні, на яких обрали депутатів сільських, селищних і міських рад і сільських, селищних і міських голів, проводилися 25 жовтня 2020 року.
  • Ст. 10 Закону України “Про правовий режим воєнного стану”, яка забороняє проведення виборів під час війни, не містить згадки про “місцеві вибори”, це дало підстави говорити про можливе проведення виборів на місцевому рівні навесні 2025 року. Проте інша стаття - 19-та -  того ж закону забороняє будь-які вибори під час дії воєнного стану. Детальніше про законодавчі колізії читайте у матеріалі “Вибори у 2025-му? У владі обговорюють можливі сценарії”.
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