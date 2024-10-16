До місцевих виборів потрібно готуватися рік, - заступник голови ОП

До проведення місцевих виборів після завершення війни потрібно готуватися щонайменше рік. Про це в інтерв’ю LB.ua заявив заступник голови Офісу президента з регіональної політики Віктор Микита.

“Чи потрібно їх проводити? Чи на сьогодні повинно все заспокоїтись, усі повинні видихнути? Зараз невідомо, де, хто, як взагалі перебуває, які в кого будуть можливості проголосувати”, - відзначив посадовець.

При цьому він додав, що бачення того, як це має відбуватися, він поки що не має.

“Я думаю, що до цих виборів потрібно готуватися рік, і це робота 24/7 Верховної Ради, яка повинна змінювати ситуацію. Але говорити, як змінювати, я на сьогодні не готовий. Можливо, я буду готовий через декілька місяців”, - сказав Віктор Микита.