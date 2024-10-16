Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги. Він передбачає запрошення в НАТО уже зараз

Перші чотири пункти реалізовуватимуть під час війни, п'ятий – після її завершення.

Президент Володимир Зеленський 16 жовтня представив народним депутатам План перемоги – список потреб і кроків, які потрібні для посилення позицій держави.

Фото: ОПУ

Під час презентації в парламентському залі були головнокомандувач Олександр Сирський, начальник Генштабу, керівники СБУ, ГУР, Служби зовнішньої розвідки, прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Також були присутні глави дипломатичних місій.

Фото: ОПУ

П'ять пунктів Плану перемоги

запрошення в НАТО уже зараз

оборона

стримування

економіка

безпека

Перші чотири пункти реалізовуватимуть під час війни – щоб її завершити. П'ятий пункт – після війни, щоб гарантувати безпеку. На думку Зеленського, якщо почати реалізовувати зараз, то війну можна завершити до кінця 2025.

Фото: ОПУ

Стосовно запрошення України до НАТО президент сказав, що воно може стати фундаментальним для миру. Україна розуміє, що питання членства в Альянсі – це питання майбутнього, але зараз Путін має побачити, що його геополітичні розрахунки програшні.

Другий пункт, оборона, полягає в незворотному зміцненні України проти агресора, реалістичному захисті позицій на полі бою в Україні та – водночас – поверненні війни на територію росіян. Щоб вони відчували, що таке війна і, попри пропаганду, розвертали ненависть у сторону Кремля. Є чіткий перелік зброї, а завдяки курській операції стало очевидно, що Путін не має сил, коли Україна справді сильно тисне. Ключем до реалізації плану є "успішне продовження операції Сил оборони у визначених районах ворожої території, щоб не допустити буферних зон на нашій землі". Партнери повинні допомогти комплектувати резерви українських бригад, вивести українську ППО на такий рівень, який буде достатнім для захисту населених пунктів. Також пункт передбачає спільні зусилля з європейськими сусідами для збиття російських ракет і дронів в межах доступу повітряного щита партнерів. А також – розширення операцій з застосуванням українських ракет і дронів, зняття партнерами обмежень на застосування зброї, надання Україні супутникових даних у реальному часі. Цей пункт має таємний додаток, доступний партнерам, які можуть допомогти.

Пункт стримування теж має таємний додаток, який отримали, зокрема, США, лідери Великої Британії, Франції. Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний пакет стримування, достатній для захисту України від будь-якої агресії з боку Росії. Москва повинна бути змушена або приєднатися до дипломатичного процесу для справедливого завершення війни, або гарантовано втратити можливість продовжувати війну. Пункт передбачає визначення військових цілей у Росії, по якому застосують озброєння.

Стратегічний економічний потенціал: в Україні є стратегічно цінні природні ресурси, які посилять або Росію та її союзників, або Україну та демократичний світ. Потрібно використати потенціал покладів природних ресурсів. Теж є таємний додаток пункту, який отримають лише визначені партнери. Україна пропонує США та визначеним партнерам, зокрема, ЄС, укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного використання економічного потенціалу.

Безпековий пункт: після війни Україна матиме один з найдосвідченіших військових контингентів. Ці бійці володітимуть успішним досвідом застосування західної зброї. У разі згоди партнерів Україна пропонує замінити американський контингент у Європі українськими підрозділами – після війни. За його словами, ця пропозиція вже знайшла підтримку деяких союзників.

Президент сказав, що План перемоги – це план посилення держави та її позицій, щоб бути достатньо міцними у завершенні війни. Цей план залежить від партнерів і точно не залежить від Росії, підкреслив він.

Разом з союзниками Україні потрібно змінити обставини так, щоб Росія була примушена до миру. Він нагадав, що два роки тому на саміті Group of 20 в Індонезії Україна запропонувала формулу миру. Відтоді близько ста країн підтримали цю формулу.

"Майбутнє для України – це бути сильною частиною глобального світу, бути на рівних з усіма, бути в Євросоюзі і НАТО, бути там повноправними, бути там – це справедливо для нас", – сказав Зеленський.

План перемоги Володимира Зеленського

Уперше про існування плану перемоги, який він хоче презентувати Байдену, Володимир Зеленський сказав у серпні. Він розповів, що над цим планом триває робота, і що він покликаний примусити Росію до завершення війни. Успіх плану залежить від американського президента, казав тоді Зеленський. 18 вересня роботу над планом завершили, а потім Володимир Зеленський поїхав презентувати його.

Окрім Байдена, він ознаймовив із планом кандидата-республіканця Дональда Трампа і кандидатку-демократку Камалу Гарріс, а також – американський Конгрес.

У жовтні він представив план лідерам Німеччини, Італії, Франції та Великої Британії. А от від Путіна цей план взагалі не залежить, вважає Зеленський. "Це посилення перед тим чи іншим форматом діалогу з агресором. Перед. Це міст до Саміту миру. Цей місток ми і запропонували, бо тільки в сильній позицій Україна може розраховувати на справедливий мир. Тому неважливо, погодиться Путін чи не погодиться", – сказав президент.

Загалом план складається із декількох пунктів. Один із них – курська операція. План стосується зміцнення України перед другим Самітом миру, який був анонсований на листопад і для участі в якого хотіли би запросити представників країни-агресора. Якщо Байден цей план відхилить, Україна діятиме за планом "Б", говорив Зеленський.

Українцям план збиралися представити в скороченому вигляді, без деталізації конкретного списку збройних потреб.