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Публічна презентація Плану перемоги не включатиме додатки

Деяку інформацію, що міститься у документі, засекретять.

Публічна презентація Плану перемоги не включатиме додатки
Фото: Ярослав Железняк

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк попередив, що під час публічної презентації Плану перемоги у Верховній Раді 16 жовтня деяка інформація залишиться засекреченою.

Як цитує "Українська правда", "не будуть публічно обговорюватися додатки, які стосуються математичної складової". Йдеться про те, скільки та якої зброї має бути надано Україні партнерами. Основними постачальниками в офісі глави держави вважають Сполучені Штати, Велику Британію, Німеччину, Францію та Італію.

Президент Володимир Зеленський озвучить положення Плану перемоги, який раніше було презентовано лідерам США та ключових держав-партнерів у Європейському Союзі, під час засідання парламенту. Після цього він візьме участь у саміті ЄС, який заплановано на 17-18 жовтня.

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