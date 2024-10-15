Росіяни важко поранили мешканця Херсонщини

Під час удару окупантів він перебував на подвір'ї.

Сьогодні, 15 жовтня, росіяни знову обстріляли Херсонську область і поранили людину.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

“У тяжкому стані ушпиталено 56-річного чоловіка. Він отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу Комишан”, - написав Мрочко.

Під час удару військ загарбників постраждалий був на подвір'ї.

Чоловік отримав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травму, множинні уламкові поранення, часткову травматичну ампутацію пальців ноги.

Лікарі надають травмованому необхідну допомогу.