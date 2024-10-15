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Росіяни важко поранили мешканця Херсонщини

Під час удару окупантів він перебував на подвір'ї.

Росіяни важко поранили мешканця Херсонщини
Росіяни важко поранили мешканця Херсонщини (архівне фото)

Сьогодні, 15 жовтня, росіяни знову обстріляли Херсонську область і поранили людину.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

“У тяжкому стані ушпиталено 56-річного чоловіка. Він отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу Комишан”, - написав Мрочко.

Під час удару військ загарбників постраждалий був на подвір'ї.

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Чоловік отримав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травму, множинні уламкові поранення, часткову травматичну ампутацію пальців ноги.

Лікарі надають травмованому необхідну допомогу. 

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