Росіяни важко поранили мешканця Херсонщини

Сьогодні, 15 жовтня, росіяни знову обстріляли Херсонську область і поранили людину.
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
“У тяжкому стані ушпиталено 56-річного чоловіка. Він отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу Комишан”, - написав Мрочко.
Під час удару військ загарбників постраждалий був на подвір'ї.
Чоловік отримав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травму, множинні уламкові поранення, часткову травматичну ампутацію пальців ноги.
Лікарі надають травмованому необхідну допомогу.
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