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У Бериславі через атаки російських БпЛА постраждали двоє цивільних

Обоє чоловіків звернулися по медичну допомогу. 

У Бериславі через атаки російських БпЛА постраждали двоє цивільних
Фото ілюстративне
Фото: Ярослав Янушевич у Telegram

У Бериславі Херсонської області через атаки російських БпЛА постраждали двоє місцевих жителів.

Про це повідомили у Херсонській ОВА. 

Близько 06:30 під удар ворожого дрона потрапив 62-річний чоловік. Він самостійно звернувся до лікарні, де в нього діагностували контузію і вибухову травму. 

Ще через годину внаслідок скидання вибухівки контузію, уламкові поранення ніг та вибухову травму дістав 43-річний чоловік. “Швидка” доставила його до медзакладу.

Учора в Херсонській області Росія вбила чотирьох людей, шістьох поранила.

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