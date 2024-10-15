У Бериславі через атаки російських БпЛА постраждали двоє цивільних

У Бериславі Херсонської області через атаки російських БпЛА постраждали двоє місцевих жителів.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Близько 06:30 під удар ворожого дрона потрапив 62-річний чоловік. Він самостійно звернувся до лікарні, де в нього діагностували контузію і вибухову травму.

Ще через годину внаслідок скидання вибухівки контузію, уламкові поранення ніг та вибухову травму дістав 43-річний чоловік. “Швидка” доставила його до медзакладу.

Учора в Херсонській області Росія вбила чотирьох людей, шістьох поранила.