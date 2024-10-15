На Київщині уночі працювала ППО: всі цілі знищені

В ніч на 15 жовтня під час тривоги, яка тривала майже дві години через атаку ворожих БпЛА, на Київщині працювала ППО.
Як повідомили у ОВА, цілі знищені.
Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допустили.
Постраждалих немає.
Падіння уламків збитих ворожих цілей зафіксували на відкритих ділянках місцевості поза межами населених пунктів. Оперативні групи продовжують роботу з виявлення наслідків ворожої атаки.
- Уночі росіяни атакували територію України дронами та ракетами. ППО збила 12 із 17 російських безпілотників.
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