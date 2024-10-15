Син затриманої голови Хмельницької обласної МСЕК Олександр Крупа звільнився з посади начальника Пенсійного фонду Хмельниччини
Син затриманої голови Хмельницької обласної МСЕК Олександр Крупа звільнився з посади начальника Пенсійного фонду Хмельниччини
Ліга націй. Україна – Чехія (1:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ліга націй. Україна – Чехія (1:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Індонезія просить Apple і Google заблокувати китайський застосунок Temu, — Reuters
Індонезія просить Apple і Google заблокувати китайський застосунок Temu, — Reuters
Завтра в апеляційному суді Києва відбудеться засідання у справі про скасування історико-архітектурного опорного плану Львова
Завтра в апеляційному суді Києва відбудеться засідання у справі про скасування історико-архітектурного опорного плану Львова
Нова тактика ворога. Як їй протистояти?
Нова тактика ворога. Як їй протистояти?
Страх і ненависть у багатоповерхівці: Як кияни готуються до відключень, щоб зберегти життєздатність будинків узимку
Страх і ненависть у багатоповерхівці: Як кияни готуються до відключень, щоб зберегти життєздатність будинків узимку
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
МОЗ опрацював 19 тисяч підозрілих справ МСЕК – Кузін
МОЗ опрацював 19 тисяч підозрілих справ МСЕК – Кузін
Віталій Портников: «Росія програє, коли воює на чужих територіях»
Віталій Портников: «Росія програє, коли воює на чужих територіях»
ГоловнаСуспільствоВійна

На Київщині уночі працювала ППО: всі цілі знищені

Тривога тривала упродовж майже двох годин.

На Київщині уночі працювала ППО: всі цілі знищені
Фото: Сили оборони Півдня

В ніч на 15 жовтня під час тривоги, яка тривала майже дві години через атаку ворожих БпЛА, на Київщині працювала ППО.

Як повідомили у ОВА, цілі знищені. 

Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допустили. 

Постраждалих немає. 

Падіння уламків збитих ворожих цілей зафіксували на відкритих ділянках місцевості поза межами населених пунктів. Оперативні групи продовжують роботу з виявлення наслідків ворожої атаки. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies