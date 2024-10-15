На Київщині уночі працювала ППО: всі цілі знищені

Тривога тривала упродовж майже двох годин.

В ніч на 15 жовтня під час тривоги, яка тривала майже дві години через атаку ворожих БпЛА, на Київщині працювала ППО.

Як повідомили у ОВА, цілі знищені.

Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допустили.

Постраждалих немає.

Падіння уламків збитих ворожих цілей зафіксували на відкритих ділянках місцевості поза межами населених пунктів. Оперативні групи продовжують роботу з виявлення наслідків ворожої атаки.