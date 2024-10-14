Генштаб: найгарячіше сьогодні на Курахівському, Покровському та Лиманському напрямках

Станом на 22:00 14 жовтня відбулося 189 бойових зіткнень. Найгарячіше сьогодні на Курахівському, Покровському та Лиманському напрямках. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Російські загарбники завдали по території України одного ракетногт удару, 38 авіаударів, скинувши 67 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження понад 400 дронів-камікадзе та здійснили понад 2250 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку противник двічі безуспішно штурмував позиції наших підрозділів у районі Тихого. Водночас, авіація ворога завдала удару двома авіабомбами по населеному пункту Гарбузи.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля Синьківки, Степової Новоселівки, Кругляківки, Колісниківки, Голубівки, Петропавлівки, Лозової та Вишневого. Українські захисники зупинили шістнадцять ворожих атак. Ще дев’ять боєзіткнень продовжуються.

На Лиманському напрямку російські загарбники 31 раз атакували позиції Сил оборони неподалік населених пунктів Новоєгорівка, Новолюбівка, Греківка, Невське, Терни, Ямполівка, Торське та Зарічне. Десять боєзіткнень ще тривають.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили три штурми окупаційних військ у районі Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку ворог штурмував наші позиції поблизу Оріхово-Василівки та Диліївки. Сили оборони зупинили всі атаки загарбників.

На Торецькому напрямку відбулося три бої. Росіяни штурмували позиції українських підрозділів біля Щербинівки. Тут всі атаки також завершились невдачею для окупантів.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 38 разів атакував у районах Миролюбівки, Променя, Мирнограда, Лисівки, Селидового, Гродівки, Новотроїцького та Новопавлівки. Наші захисники зупинили всі штурмові дії противника. Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено близько 300 окупантів, з них 148 - безповоротно. Також знищено п’ять БМП, чотири одиниці автомобільної техніки, один мотоцикл. Чотири БМП, дві БМД та два БТР загарбників було пошкоджено.

На Курахівському напрямку ворог здійснив 50 спроб прорвати нашу оборону поблизу населених пунктів Ізмайлівка, Гірник, Зоряне, Курахівка, Цукурине, Новодмитрівка, Новоселидівка, Антонівка, Костянтинівка, Катеринівка, Георгіївка та Водяне. 39 боєзіткнень завершено, ще одинадцять – досі продовжуються. На цьому напрямку, за попередніми даними, втрати ворога безповоротними та пораненими склали понад 70 осіб. Також знищено дві бойові броньовані машини та пошкоджено два танки.

На Времівському та Гуляйпільському напрямках ворог наступальних дій не проводив, проте, завдавав авіаударів по Новодарівці та Шахтарському.

На Оріхівському напрямку війська загарбників два рази штурмували позиції Сил оборони поблизу Малої Токмачки та Новоданилівки. Одне боєзіткнення ще триває.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Вісім невдалих штурмів здійснено агресором протягом дня.

На решті напрямків без особливих змін.

Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по своїх селах та містах.

Сьогодні варто відзначити воїнів 118-ої окремої механізованої бригади, 35-ої окремої бригади морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського, 60-ї окремої механізованої бригади, 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади та 425-го окремого штурмового батальйону, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.