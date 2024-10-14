Росіяни вбили двох мешканок Херсону, ще одна отримала поранення (оновлено)

Під час обстрілу загиблі перебували в будинку.

Ввечері 14 жовтня російська окупаційна армія вкотре атакувала Херсон.

Про це повідомив начальник Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

Цього разу загарбники атакували житлову забудову у Дніпровському районі міста.

“На жаль, маємо загиблих. Травми, несумісні з життям, дістали дві літні жінки”, - написав Прокудін.

Він уточнив, що під час обстрілу загиблі жінки перебували в будинку.

Оновлено 20:47 Згодом в ОВА повідомили, що постраждала ще одна людина - у 42-річної жінки діагностували вибухову травму, контузію та забій грудної клітки.