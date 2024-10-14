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Росіяни вбили двох мешканок Херсону, ще одна отримала поранення (оновлено)

Під час обстрілу загиблі перебували в будинку. 

Росіяни вбили двох мешканок Херсону, ще одна отримала поранення (оновлено)
Росіяни вбили двох мешканок Херсону

Ввечері 14 жовтня російська окупаційна армія вкотре атакувала Херсон.

Про це повідомив начальник Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

Цього разу загарбники атакували житлову забудову у Дніпровському районі міста. 

“На жаль, маємо загиблих. Травми, несумісні з життям, дістали дві літні жінки”, - написав Прокудін.

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Він уточнив, що під час обстрілу загиблі жінки перебували в будинку. 

Оновлено 20:47 Згодом в ОВА повідомили, що постраждала ще одна людина - у 42-річної жінки діагностували вибухову травму, контузію та забій грудної клітки. 

  • В ніч на 14 жовтня, близько 3:00, російські окупаційні війська завдали масованого удару по північній частині Херсона. Росіяни поцілили, зокрема, в одне з поштових відділень. Згоріло дві автівки.
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