Син затриманої голови Хмельницької обласної МСЕК Олександр Крупа звільнився з посади начальника Пенсійного фонду Хмельниччини
Син затриманої голови Хмельницької обласної МСЕК Олександр Крупа звільнився з посади начальника Пенсійного фонду Хмельниччини
Страх і ненависть у багатоповерхівці: Як кияни готуються до відключень, щоб зберегти життєздатність будинків узимку
Страх і ненависть у багатоповерхівці: Як кияни готуються до відключень, щоб зберегти життєздатність будинків узимку
Нова тактика ворога. Як їй протистояти?
Нова тактика ворога. Як їй протистояти?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
СБУ оголосила офіційне попередження керівникам МСЕКів Рівненщини
СБУ оголосила офіційне попередження керівникам МСЕКів Рівненщини
ISW: український F-16 ймовірно збив Су-34 російської армії
ISW: український F-16 ймовірно збив Су-34 російської армії
Завтра в апеляційному суді Києва відбудеться засідання у справі про скасування історико-архітектурного опорного плану Львова
Завтра в апеляційному суді Києва відбудеться засідання у справі про скасування історико-архітектурного опорного плану Львова
Нобелівська лауреатка Хан Канг відмовилася від проведення пресконференцій через війни у світі
Нобелівська лауреатка Хан Канг відмовилася від проведення пресконференцій через війни у світі
Індонезія просить Apple і Google заблокувати китайський застосунок Temu, — Reuters
Індонезія просить Apple і Google заблокувати китайський застосунок Temu, — Reuters
ГоловнаСуспільствоЖиття

Стан здоров’я політув'язненої Ірини Данилович погіршується

Жінка втратила слух та пережила щонайменше один мікроінсульт.

Стан здоров’я політув'язненої Ірини Данилович погіршується
Фото: Крымский процесс

В ув'язненої журналістки Ірини Данилович, яку російські окупанти викрали та незаконно ув’язнили ще у 2022 році продовжує стрімко погіршуватися здоров’я. 

Про це заявляє Представництво президента України в АР Крим. 

"За час ув’язнення в неї виникли серйозні проблеми зі слухом — наразі вона повністю втратила слух на ліве вухо, до того ж за цей час Ірина пережила щонайменше один мікроінсульт і страждає від постійного запаморочення", — ідеться у повідомленні.

У Представництві зазначили, що станом на 14 жовтня окупанти незаконно ув’язнили 218 осіб, з них 132 — кримські татари. Із загальної кількості 43 — арештовані (з них 28 кримські татари), 151 — ув’язнені (з них 97 кримських татар), 26 — без статусу (з них 6 кримські татари). 

Ірина Данилович – кримська громадська журналістка, викрадена росіянами в квітні 2022 року. Вона висвітлювала сфабриковані справи проти політв'язнів. Окупанти засудили її до семирічного ув'язнення за нібито зберігання вибухового пристрою. 

  • У серпні 2024 року в Криму помер Богдан Данилович – батько журналістки Ірини Данилович, ув'язненої окупаційним режимом.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies