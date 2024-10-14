Стан здоров’я політув'язненої Ірини Данилович погіршується

В ув'язненої журналістки Ірини Данилович, яку російські окупанти викрали та незаконно ув’язнили ще у 2022 році продовжує стрімко погіршуватися здоров’я.

Про це заявляє Представництво президента України в АР Крим.

"За час ув’язнення в неї виникли серйозні проблеми зі слухом — наразі вона повністю втратила слух на ліве вухо, до того ж за цей час Ірина пережила щонайменше один мікроінсульт і страждає від постійного запаморочення", — ідеться у повідомленні.

У Представництві зазначили, що станом на 14 жовтня окупанти незаконно ув’язнили 218 осіб, з них 132 — кримські татари. Із загальної кількості 43 — арештовані (з них 28 кримські татари), 151 — ув’язнені (з них 97 кримських татар), 26 — без статусу (з них 6 кримські татари).

Ірина Данилович – кримська громадська журналістка, викрадена росіянами в квітні 2022 року. Вона висвітлювала сфабриковані справи проти політв'язнів. Окупанти засудили її до семирічного ув'язнення за нібито зберігання вибухового пристрою.