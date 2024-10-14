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Генпрокурор Костін закликає Бразилію заарештувати Путіна, якщо він приїде на саміт G20

Бразилія поки не підтвердила присутність Путіна на саміті G20.

Генпрокурор Костін закликає Бразилію заарештувати Путіна, якщо він приїде на саміт G20
Фото: Макс Требухов

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що отримав інформацію про те, що президент Росії Володимир Путін може відвідати саміт G20 у Бразилії наступного місяця і закликав владу виконати ордер на його арешт, якщо Путін там з’явиться.

Про це Костін розповів під час інтерв'ю Reuters.

Генпрокурор зазначив, що через інформацію про те, що Путін може бути присутнім на саміті G20 у Бразилії, "бразильська влада як держава-учасниця Римського статуту зобов’язана заарештувати його, якщо він наважиться відвідати країну".

Костін додає, що "важливо, щоб міжнародне співтовариство було єдиним і притягнуло Путіна до відповідальності".

"Я щиро сподіваюся, що Бразилія заарештує його, підтвердивши свій статус демократії та правової держави", — сказав він.

Відомо, що Бразилія надіслала Путіну стандартне запрошення на саміт G20 у Ріо-де-Жанейро 18-19 листопада, але не отримала жодної відповіді, що він планує взяти участь.

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