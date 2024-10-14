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На Харківщині викрили чергового колаборанта, який під час окупації Куп'янська співпрацював з росіянами

Він погодився працювати в адміністрації загарбників.

На Харківщині викрили чергового колаборанта, який під час окупації Куп'янська співпрацював з росіянами
Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці викрили чергового колаборанта з Куп’янська Харківської області, який працював в окупаційній адміністрації. Про це повідомляє прокуратура Харківської області. 

Мешканець Куп’янська під час силового захоплення міста ЗС Росії добровільно вирішив співпрацювати з ворогом. У червні 2022 року чоловік обійняв посаду "и. о. старшего инспектора-дежурного Кондрашовского территориального отдела Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области". 

Підозрюваний забезпечував контрольно-пропускний режим до будівлі, а також вів журнал відвідувачів. Свої обов’язки виконував до моменту деокупації, після чого залишився в Куп’янську. Правоохоронці зібрали необхідну доказову базу і викрили колаборанта. 

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 52-річному чоловіку в колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

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