Євросоюз запровадив санкції через передачу Іраном Росії балістичних ракет

Обмеження ввели проти семи осіб і семи організацій.

Європейський Союз схвалив запровадження санкцій проти семи осіб і семи організацій, пов’язаних з передачею Іраном балістичних ракет Росії.

Про це пише Reuters.

Блок ввів обмеження сьогодні.

До списку, зокрема, входять три іранські авіакомпанії: Saha Airlines, Mahan Air і Iran Air, а також заступник міністра оборони Ірану Сейєд Хамзе Галандарі.

Під санкції також потрапили високопоставлені посадові особи Корпусу вартових Ісламської революції та директори Iran Aircraft Manufacturing Industries та Aerospace Industries Organization.

Санкції передбачають заморожування активів і заборону на в'їзд до Європейського Союзу.