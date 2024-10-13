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Голова МЗС Ірану заперечив передачу балістичних ракет Росії

Він заявив, що ірано-російська військова співпраця "не є новою, має свою історію задовго до початку війни РФ проти України".

Голова МЗС Ірану заперечив передачу балістичних ракет Росії
Ілюстративне фото
Фото: Iran Press

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі спростував звинувачення в тому, що Іран відправив балістичні ракети до Росії для використання у війні в Україні.

Про це він написав у соцмережі Х.

“Я чітко сказав і ще раз повторюю: ми не надавали Росії балістичних ракет. Якщо Європі потрібно щось, щоб заспокоїти шантаж Ізраїлю, краще знайдіть іншу історію”, - зазначив міністр.

Він також наголосив, що ірано-російська військова співпраця "не є новою, має свою історію задовго до початку війни РФ проти України".

Аракчі також звинуватив країни Європи у тому, що вони  забезпечили Ізраїль "усіма видами сучасної зброї та опосередковано брали участь у військовій операції проти Ірану".

Що передувало 

  • У МЗС України також відреагували на ймовірну передачу Іраном балістичних ракет росіянам і попередили, що в разі підтвердження цього факту, це матиме руйнівні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин. У МЗС також викликали тимчасового повіреного Ірану. 
  • 12 жовтня також стало відомо, що  Іран відправив два супутники до Росії, яка допоможе вивести їх на орбіту.
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