Голова МЗС Ірану заперечив передачу балістичних ракет Росії

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі спростував звинувачення в тому, що Іран відправив балістичні ракети до Росії для використання у війні в Україні.
Про це він написав у соцмережі Х.
“Я чітко сказав і ще раз повторюю: ми не надавали Росії балістичних ракет. Якщо Європі потрібно щось, щоб заспокоїти шантаж Ізраїлю, краще знайдіть іншу історію”, - зазначив міністр.
Він також наголосив, що ірано-російська військова співпраця "не є новою, має свою історію задовго до початку війни РФ проти України".
Аракчі також звинуватив країни Європи у тому, що вони забезпечили Ізраїль "усіма видами сучасної зброї та опосередковано брали участь у військовій операції проти Ірану".
Що передувало
- Місяць тому у ЗМІ з'явилася інформація, що Кремль вже отримав від Ірану партію з кількох сотень ракет малої дальності "Фатх-300". Десятки російських військовослужбоців проходили на території Ірану навчання щодо використання цієї зброї.
- Білий дім заявив, що постачання Іраном балістичних ракет Росії є "різкою ескалацією" у підтримці ісламською республікою війни в Україні.
- У МЗС України також відреагували на ймовірну передачу Іраном балістичних ракет росіянам і попередили, що в разі підтвердження цього факту, це матиме руйнівні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин. У МЗС також викликали тимчасового повіреного Ірану.
- 12 жовтня також стало відомо, що Іран відправив два супутники до Росії, яка допоможе вивести їх на орбіту.