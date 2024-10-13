Голова МЗС Ірану заперечив передачу балістичних ракет Росії

Він заявив, що ірано-російська військова співпраця "не є новою, має свою історію задовго до початку війни РФ проти України".

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі спростував звинувачення в тому, що Іран відправив балістичні ракети до Росії для використання у війні в Україні.

Про це він написав у соцмережі Х.

“Я чітко сказав і ще раз повторюю: ми не надавали Росії балістичних ракет. Якщо Європі потрібно щось, щоб заспокоїти шантаж Ізраїлю, краще знайдіть іншу історію”, - зазначив міністр.

Він також наголосив, що ірано-російська військова співпраця "не є новою, має свою історію задовго до початку війни РФ проти України".

Аракчі також звинуватив країни Європи у тому, що вони забезпечили Ізраїль "усіма видами сучасної зброї та опосередковано брали участь у військовій операції проти Ірану".

Що передувало

Місяць тому у ЗМІ з'явилася інформація, що Кремль вже отримав від Ірану партію з кількох сотень ракет малої дальності "Фатх-300". Десятки російських військовослужбоців проходили на території Ірану навчання щодо використання цієї зброї.

Білий дім заявив, що постачання Іраном балістичних ракет Росії є "різкою ескалацією" у підтримці ісламською республікою війни в Україні.