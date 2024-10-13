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Індонезія просить Apple і Google заблокувати китайський застосунок Temu, — Reuters

Уряд Індонезії захищає вітчизняний бізнес.

Індонезія просить Apple і Google заблокувати китайський застосунок Temu, — Reuters
Фото: з відкритих джерел

Уряд Індонезії звернувся до Apple та компанії Alphabet, яка володіє Google, з проханням заблокувати в китайський застосунок Temu. 

Про це пише Reuters з посиланням на індонезійського міністра зв’язку Буді Арі Сетіаді.

"Цей крок спрямований на превентивний захист малого та середнього бізнесу країни від дешевих продуктів, які пропонує Temu", — заявив міністр Буді.

Влада Індонезії ще не фіксувала будь-які транзакції своїх резидентів на китайській платформі, проте швидке зростання Temu, що пропонує товари з великими знижками, викликало пильну увагу.

Біді назвав нездоровою конкуренцією б ізнес-модель Temu.

"Ми тут не для того, щоб захищати електронну комерцію, але ми захищаємо малі та середні підприємства. Є мільйони, які ми повинні захистити", — сказав міністр.

Буді також сказав, що уряд планує запросити подібний блок для китайського торгового сервісу Shein.

Маркетплейс Temu, яким керує китайська компанія електронної торгівлі PDD Holdings, працює у понад 50-ти країнах світу, серед яких США, Австралія, Франція, Німеччина та Південна Африка.

Temu пропонує споживчі товари зі значними знижками, які здебільшого доставляються споживачам безпосередньо з підприємств у Китаї. Це дозволило йому стати популярним серед споживачів, але також спровокувало низку судових позовів.

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