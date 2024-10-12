Норвегія ввела у своєму посольстві посаду відповідального за військову співпрацю з Україною

Міністерство оборони Норвегії ввело посаду військового аташе у Києві, який відповідатиме за співпрацю між норвезькими й українськими науковцями і промисловістю у сфері оборонних інновацій та промислового розвитку.

Про це повідомив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам, передає Forsvarets forum.

"Для задоволення величезних потреб України потрібні значні інвестиції та участь приватного сектору. Норвезькі компанії хочуть поділитися знаннями, досвідом та рішеннями як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Про це просить і українська сторона", - зазначив міністр.

Він наголосив, що необхідно зміцнювати ділове співробітництво з українськими компаніями. У довгостроковій перспективі для норвезького бізнесу може стати актуальним налагодження виробництва в Україні.