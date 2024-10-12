Reuters: країни Перської затоки закликають США зупинити удари Ізраїлю по нафтових об’єктах Ірану
Reuters: країни Перської затоки закликають США зупинити удари Ізраїлю по нафтових об’єктах Ірану
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Ще раз про перехід червоних ліній
Ще раз про перехід червоних ліній
У Львівській області трапилася велика ДТП з рейсовим автобусом, вантажівкою і легковими авто
У Львівській області трапилася велика ДТП з рейсовим автобусом, вантажівкою і легковими авто
Ізраїль завдав найбільшого за кількістю жертв удару по Бейруту
Ізраїль завдав найбільшого за кількістю жертв удару по Бейруту
Верховна Рада ухвалила підвищення податків
Верховна Рада ухвалила підвищення податків
​У Нацполіції проводять службове розслідування щодо керівника міграційної поліції Шайхета після сюжету Bihus.Info
​У Нацполіції проводять службове розслідування щодо керівника міграційної поліції Шайхета після сюжету Bihus.Info
Ліга націй. Україна – Грузія (1:0). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ліга націй. Україна – Грузія (1:0). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Будуємо нову «Слугу народу» разом? У партії влади зріє розкол
Будуємо нову «Слугу народу» разом? У партії влади зріє розкол
ГоловнаСвіт

Норвегія ввела у своєму посольстві посаду відповідального за військову співпрацю з Україною

Норвезьким міністр оборони наголосив, що необхідно зміцнювати ділове співробітництво з українськими компаніями.

Норвегія ввела у своєму посольстві посаду відповідального за військову співпрацю з Україною
Прапор Норвегії

Міністерство оборони Норвегії ввело посаду військового аташе у Києві, який відповідатиме за співпрацю між норвезькими й українськими науковцями і промисловістю у сфері оборонних інновацій та промислового розвитку.

Про це повідомив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам, передає Forsvarets forum.

"Для задоволення величезних потреб України потрібні значні інвестиції та участь приватного сектору. Норвезькі компанії хочуть поділитися знаннями, досвідом та рішеннями як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Про це просить і українська сторона", - зазначив міністр.

Він наголосив, що необхідно зміцнювати ділове співробітництво з українськими компаніями. У довгостроковій перспективі для норвезького бізнесу може стати актуальним налагодження виробництва в Україні. 

  • У серпні уряд відкрив можливість передання норвезьких оборонних технологій Україні. Так, виробник зброї Nammo уклав угоду, яка дозволяє українському оборонному підприємству отримати ліцензію на виробництво 155-міліметрових артилерійських снарядів.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies