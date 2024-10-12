Угорського депутата оштрафували на $38 000 за критику Орбана

Очільника опозиційної угорської партії «Демократична коаліція» Ференца Дюрчаня оштрафували на 38 000 доларів за критику прем'єра країни Віктора Орбана.

Про це пише Telex.

Штраф у розмірі в 14 мільйонів форинтів (близько 38 000 доларів) на політика наклав спікер парламенту країни Ласло Кьовер після того, як минулого тижня Дюрчань розкритикував главу уряду Угорщини, сказавши, що Орбан "продав власну честь, честь, незалежність і самостійність своєї країни".

"Прем’єр-міністр Угорщини продав власну честь, зрештою продав честь своєї країни, продав незалежність і самостійність своєї країни. Сьогодні Угорщина має підступний уряд і підступного прем’єр-міністра", – сказав депутат.

Через це між Ласло Кьовером, який головував на сесії, та політиком виник словесний конфлікт і спікер відібрав слово у Дюрчаня, наказавши йому сісти.

За даними видання, Дюрчань пообіцяв оскаржити штраф у суді й дійти для цього до Європейського суду з прав людини у Страсбурзі.

Раніше Орбан і фон дер Ляєн посперечилися у Європарламенті через війну в Україні.