Аналітичний центр, який працює із Трампом, заявив про кібератаку

Дональд Трамп виступає під час передвиборчого мітингу в кампусі Університету Індіани в Індіані 23 вересня 2024 р.

Аналітичний центр, який працює над можливою другою каденцією адміністрації Трампа, став об’єктом кібератаки.

Про це пише Politico.

America First Policy Institute звернувся до федеральних органів влади за допомогою після того, як хакери зламали його внутрішню мережу. У заяві групи йдеться, що з тих пір її системи захищені.

Проте у AFPI не повідомили, чи постраждали дані під час злому та чи є підозрювані у цьому злочині.

Компанія AFPI є некомерційною організацією, до якої увійшли члени трампівської адміністрації, які розробляли стратегію для просування програми експрезидента.

Президент і генеральний директор групи Брук Роллінз є директором внутрішньополітичної ради Трампа і потенційно може стати новим керівником апарату колишнього президента, якщо він переможе в листопаді.

Атака сталася на тлі спалаху кіберзлочинів, спрямованих на уряд США та приватні установи по всій країні. Як зазначає видання, їх часто здійснюють закордонні хакери.

ФБР поки ніяк не коментує ситуацію.

Останніми місяцями зростає кількість повідомлень про те, що іноземні хакери намагаються зірвати вибори 2024 року. Зокрема, про повідомляли про керовані Іраном хакерські атаки на кампанію Трампа.

Видання The Washington Post стверджує, що Трамп подав запит щодо надання йому безпрецедентного рівня особистої охорони на останні тижні перед президентськими виборами через загрози із боку Ірану.