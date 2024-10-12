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На виборах у Литві перемогу прогнозують опозиційній соціал-демократичній партії

Вибори до Сейму пройдуть 13 та 27 жовтня. 

На виборах у Литві перемогу прогнозують опозиційній соціал-демократичній партії
Вибори у Литві, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Згідно із опитуваннями, на дострокових парламентських виборах у Литві вперше за 12 років може перемогти опозиційна соціал-демократична партія.

Про це пише Bloomberg.

Як зазначає видання, "литовці, ймовірно, витіснять правлячих консерваторів на виборах у неділю, оскільки виборці в цій балтійській країні прагнуть більше зосередитися на усуненні економічних розбіжностей".

Правляча партія на чолі з головою МЗС Габріеліусом Ландсбергісом провела Литву через період двозначної інфляції і забезпечила зростання економіки попри вплив війни в Україні та напруженість у відносинах з сусідньою Білоруссю. Проте опозиція  скористалася зростаючим невдоволенням серед тих, хто живе за межами великих міст і відчуває себе покинутим.

Опозиційна Соціал-демократична партія має намір отримати найбільшу кількість голосів вперше за 12 років, хоча, згідно з опитуваннями громадської думки, її повернення до влади, ймовірно, "буде складним".

Якщо на виборах переможуть соціал-демократи, то, найімовірніше, прем'єркою країни стане 64-річна Вілія Блінкявічюте, колишня міністерка соціальних справ, яка зараз є депутаткою Європейського парламенту.

Соціал-демократи при владі також можуть "посилити" вплив президента Гітанаса Науседи, який був обраний на другий термін на початку цього року і мав холодні стосунки з Ландсбергісом. Проте обоє політиків є "рішучими прихильниками" України у війні проти Росії. 

За прогнозами, щонайменше сім партій подолають 5%-ий бар’єр для проходження до парламенту.

Зміни в політичному житті Литви мають стати більш очевидними після голосування в неділю, під час якого буде обрана половина законодавців країни. Решту визначать у другому турі 27 жовтня.

  • Протягом 9-11 жовтня дострокові вибори проходили у лікарнях, будинках соціальної опіки, військових частинах і в'язницях. З 11 по 12 жовтня зможуть проголосувати ті, хто робить це удома. Основним днем виборів до Сейму Литви є 13 жовтня. У неділю виборчі дільниці відкриються о 7:00 і працюватимуть до 20:00. А голосувати литовці зможуть тільки за місцем реєстрації.
  • Загалом на 141 мандат претендують 1721 кандидат у багатомандатному окрузі: з них оберуть 70. А за 71 місце в одномандатних округах змагатимуться 699 кандидатів. Загалом потрапити до литовського парламенту хочуть 14 партій та одна коаліція.
  • Литовська ЦВК вирішила зняти з виборів до Сейму двох кандидатів, оскільки раніше вони працювали у КДБ і не вказали про це у своїх анкетах. 
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