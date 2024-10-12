Сполучені штати надали дозвіл на продаж зброї Саудівській Аравії та ОАЕ

Саудівська Аравія готова закупити у США протитанкові та авіаційні ракети і танкові снаряди.

Держдеп США дозволив укладати оборонні контракти із Саудівською Аравією та ОАЕ на мільярди доларів.

Про це ідеться в заяві Управління воєнного співробітництва Міністерства оборони США.

Держдеп схвалив ймовірний продаж 2503 протитанкових ракет з напівактивною головкою самонаведення AGM-114R3 Hellfire II, які використовуються гелікоптерами AH-64A/D/E Apache Саудівській Аравії.

Загальна вартість продажу складає 655 мільйонів доларів США, а виконувачем цього контракту буде компанія Lockheed Martin.

Додатково на запит країни було схвалено можливий продаж авіаційних ракет AIM-9X Block 3 у кількості 220 одиниць, які в першу чергу закуповуються для винищувачів F-15 у варіантах C та E.

Загальна вартість закупівлі 220 ракет становить 251 мільйон доларів США, а виконавцем цього замовлення буде компанія Raytheon.

Також Саудівська Аравія закупить у США 105-мм танкові кумулятивні снаряди M456, які використовуються танками М60А3, та інші боєприпаси. Загальна вартість цього запиту складає 139 млн доларів.

Загальна вартість цього запиту складає 139 мільйонів доларів США, що забезпечить сухопутний компонент додатковими запасами озброєння.