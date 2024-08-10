США знімуть заборону на продаж наступальної зброї Саудівській Аравії, - Reuters

Продажі можуть відновитися вже наступного тижня.

Адміністрація президента США Джо Байдена вирішила зняти заборону на продаж Сполученими Штатами наступальної зброї Саудівській Аравії.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Одне з джерел повідомило, що цього тижня адміністрація поінформувала Конгрес про своє рішення скасувати заборону.

Також джерело розповіло, що продажі можуть відновитися вже наступного тижня. У п'ятницю вдень уряд США почав надсилати повідомлення про продаж, повідомила поінформована особа.

“Саудівська Аравія виконала свою частину угоди, і ми готові виконати свою”, - сказав високопоставлений чиновник адміністрації Байдена.

Також адміністрація Байдена веде переговори про оборонний пакт і угоду про цивільну ядерну співпрацю з Ер-Ріядом у рамках широкої угоди, яка передбачає нормалізацію відносин Саудівської Аравії з Ізраїлем.