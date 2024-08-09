Reuters: Іран готується надати Росії сотні балістичних ракет Fath-360

Іран готується незабаром передати Росії сотні одиниць балістичних ракет ближнього радіусу дії Fath-360, передає Reuters із посиланням на джерела у європейській розвідці.
Контракт на постачання Fath-360 (максимальна дальність польоту - 120 км, вага боєголовки - 150 кг) і ще однієї балістичної ракетної системи Ababil обидві держави підписали торік у грудні в Тегерані.
Тепер десятки російських військових прибули до Ірану, аби навчитися керувати запуском цих ракет. Одне з джерел видання зазначило, що "єдиним наступним можливим кроком" після навчання буде фактичне постачання ракет до РФ.
Хоча Москва має свої балістичні ракети, однак іранські дозволять країні-агресору використовувати більшу частину свого арсеналу для поразки цілей за лінією фронту, а іранські розробки - для ближчих відстаней.
Представник Ради національної безпеки США заявив, що Сполучені Штати, їхні союзники з НАТО та партнери з G7 "готові дати швидку та жорстку відповідь, якщо Іран продовжить подібні постачання".
Постійне представництво Ірану при ООН у Нью-Йорку заявило, що Ісламська Республіка встановила довгострокове стратегічне партнерство з Росією у різних галузях, зокрема, йдеться про військову співпрацю.
"Проте з етичної точки зору Іран утримується від передання будь-якої зброї, серед якої - ракети, яка потенційно може бути використана у війні з Україною до її завершення", — йдеться у заяві.
- Тим часом у квітні цього року Експерти ООН підтвердили, що Росія застосувала ракети з КНДР в Україні. Уламки засобу ураження, який окупанти використали для удару по Харкову на початку 2024 року, ідентифікували як північнокорейську зброю.