Reuters: Іран готується надати Росії сотні балістичних ракет Fath-360

Іран готується незабаром передати Росії сотні одиниць балістичних ракет ближнього радіусу дії Fath-360, передає Reuters із посиланням на джерела у європейській розвідці.

Контракт на постачання Fath-360 (максимальна дальність польоту - 120 км, вага боєголовки - 150 кг) і ще однієї балістичної ракетної системи Ababil обидві держави підписали торік у грудні в Тегерані.

Тепер десятки російських військових прибули до Ірану, аби навчитися керувати запуском цих ракет. Одне з джерел видання зазначило, що "єдиним наступним можливим кроком" після навчання буде фактичне постачання ракет до РФ.

Хоча Москва має свої балістичні ракети, однак іранські дозволять країні-агресору використовувати більшу частину свого арсеналу для поразки цілей за лінією фронту, а іранські розробки - для ближчих відстаней.

Представник Ради національної безпеки США заявив, що Сполучені Штати, їхні союзники з НАТО та партнери з G7 "готові дати швидку та жорстку відповідь, якщо Іран продовжить подібні постачання".

Постійне представництво Ірану при ООН у Нью-Йорку заявило, що Ісламська Республіка встановила довгострокове стратегічне партнерство з Росією у різних галузях, зокрема, йдеться про військову співпрацю.

"Проте з етичної точки зору Іран утримується від передання будь-якої зброї, серед якої - ракети, яка потенційно може бути використана у війні з Україною до її завершення", — йдеться у заяві.