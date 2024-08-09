ГоловнаСвіт

Reuters: Іран готується надати Росії сотні балістичних ракет Fath-360

Десятки російських військових уже вчаться в Ірані використовувати ці ракети.

Reuters: Іран готується надати Росії сотні балістичних ракет Fath-360
Прапори Ірану та Росії
Фото: DW

Іран готується незабаром передати Росії сотні одиниць балістичних ракет ближнього радіусу дії Fath-360, передає Reuters із посиланням на джерела у європейській розвідці.

Контракт на постачання Fath-360 (максимальна дальність польоту - 120 км, вага боєголовки - 150 кг) і ще однієї балістичної ракетної системи Ababil обидві держави підписали торік у грудні в Тегерані.

Тепер десятки російських військових прибули до Ірану, аби навчитися керувати запуском цих ракет. Одне з джерел видання зазначило, що "єдиним наступним можливим кроком" після навчання буде фактичне постачання ракет до РФ.

Хоча Москва має свої балістичні ракети, однак іранські дозволять країні-агресору використовувати більшу частину свого арсеналу для поразки цілей за лінією фронту, а іранські розробки - для ближчих відстаней.

Представник Ради національної безпеки США заявив, що Сполучені Штати, їхні союзники з НАТО та партнери з G7 "готові дати швидку та жорстку відповідь, якщо Іран продовжить подібні постачання".

Постійне представництво Ірану при ООН у Нью-Йорку заявило, що Ісламська Республіка встановила довгострокове стратегічне партнерство з Росією у різних галузях, зокрема, йдеться про військову співпрацю.

"Проте з етичної точки зору Іран утримується від передання будь-якої зброї, серед якої - ракети, яка потенційно може бути використана у війні з Україною до її завершення", — йдеться у заяві.

  • Тим часом у квітні цього року Експерти ООН підтвердили, що Росія застосувала ракети з КНДР в Україні. Уламки засобу ураження, який окупанти використали для удару по Харкову на початку 2024 року, ідентифікували як північнокорейську зброю.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies