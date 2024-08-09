Британія оголосила про нові санкції проти Білорусі

Під британські санкції потрапили четверо керівників колоній, де утримували політв'язнів та три білоруські фірми.

Велика Британія запровадила санкції проти чотирьох фізичних та трьох юридичних осіб із Білорусі в координації з міжнародними партнерами у відповідь на порушення прав людини білоруським режимом та сприяння незаконному вторгненню Росії в Україну.

Про це повідомляється на сайті уряду Британії.

"Сполучене Королівство запровадило санкції скоординованими діями з міжнародними партнерами проти семи фізичних та юридичних осіб у четверту річницю президентських виборів 2020 року в Білорусі", — ідеться у повідомленні.

Загальна кількість санкцій проти Білорусі перевищила 200.

Зокрема, у "чорний спиок" Британії потапили керівники чотирьох колоній, де утримувалися політичні в'язні. Ті, хто причетний до "порушень прав людини, репресій проти громадянського суспільства та заходів, що підривають демократію й верховенство права в Білорусі".

До санкційного списку потрапили:

начальник виправної колонії №4 Дєніс Толстенков;

колишній начальник виправної колонії 1 Андрєй Пальчик;

начальник виправної колонії 3 Філіп Стурчанка;

начальник виправної колонії 15 Алєксєй Лазаренко.

Також, британський уряд пам'ятає, що режим Лукашенка підтримав війну РФ проти України, дозволивши Росії використовувати територію й повітряний простір Білорусі для атак, а також надав озброєння й логістичну підтримку Москві.

Тож, під нові санкції Британії потрапили ще три білоруські підприємства оборонного й військово-промислового сектору, їм заборонено вести бізнес із британськими фірмами.

Підсанкційними стали:

"СтанкоГомель" — білоруський виробник верстатів, який експортує продукцію для військово-промислового сектору РФ;

НДІЕОМ (Науково-дослідний інститут електронних обчислювальних машин) — афілійована з урядом Білорусі компанія;

"Рухсервомотор" — білоруський виробник верстатів, який експортує товари до РФ для використання в російському військово-промисловому секторі.

Окрім санкцій, Британія також оголосила про заплановане фінансування у 2,5 млн фунтів стерлінгів цього фінансового року на підтримку прав людини й громадянського суспільства в Білорусі, включаючи подальше фінансування Міжнародної платформи підзвітності Білорусі, яка збирає докази грубих порушень прав людини білоруським режимом.