Американських чиновників атакують хакери, яких пов'язують із Іраном

Імовірно, ці атаки є спробами вплинути на вибори у США.

У компанії Microsoft заявили, що хакери, пов’язані з урядом Ірану, у червні намагалися зламати обліковий запис «високопоставленого чиновника», яки бере участь у президентській кампанії США. Це відбулося через декілька тижнів після того,як зламали акаунт чиновника окружного рівня.

Про це пише Reuters.

Подробиць щодо чиновника, профіль якого намагались зламати, у звіті немає. Зазначається, що причиною таких атак є спроби вплинути на вибори у США.

Зокрема, обліковий запис працівника округу зламали у травні в рамках ширшої операції «розпилення паролів», тобто коли хакери масово використовують загальні паролі або злиті паролі на багатьох облікових записах, доки не зможуть зламати один з них.

Звіт опублікували після заяв американських високопосадовців розвідки про те, що Іран почав активно використовувати закриті акаунти у соцмережах. Імовірно, це роблять для того, аби посіяти політичний розбрат у Сполучених Штатах.Проте місія Ірану при ООН в Нью-Йорку заявила виданню, що його кіберпотужності є «оборонними і пропорційними загрозам, з якими він стикається» та що Іран не планує здійснювати кібератаки.

Проте у звіті йдеться про те, що групою керує розвідувальний відділ Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Ці хакери надіслали фішинговий електронний лист високопоставленому чиновнику президентської кампанії. А інша група, як вказано у звіті, яка теж пов’язана з КВІР, скомпрометувала обліковий запис користувача з мінімальними правами доступу в уряді на рівні округу.

У Microsoft вважають, що така діяльність є частиною ширших зусиль Ірану щодо отримання розвідданих про політичні кампанії в США. Вона націлена на штати, які ще вагаються.

Дослідники також заявили, що інша іранська група запускала «таємні» новинні сайти, які використовували штучний інтелект для вилучення контенту з легальних новинних сайтів. Підробки були націлені на американських виборців, які мають протилежні політичні вподобання. Ці два сайти дістали назви Nio Thinker – лівий сайт та Savannah Time – консервативний сайт.

У травні Федеральне бюро розслідувань попереджало, що Китай, Росія та Іран нарощують зусилля для впливу на вибори 2024 року за допомогою штучного інтелекту. Тоді у ФБР заявили, що загрози перед виборами різноманітніші та масштабніші, ніж будь-коли.