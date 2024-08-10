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Армія оборони Ізраїлю ліквідувала командира ХАМАС у Лівані

Ліквідовано командира ХАМАС Самера Махмуда аль-Хаджа.

Армія оборони Ізраїлю ліквідувала командира ХАМАС у Лівані
Фото: jpost.com

Ізраїль завдав авіаудару по Лівану унаслідок якого загинув командир терористичного угрупування ХАМАС Самер Махмуд аль-Хаджа.

Про це ідеться у заяві ЦАХАЛ.

"Під керівництвом розвідки ЦАХАЛ та Армії оборони Ізраїлю завдано авіаудару в районі Сідона в Лівані і ліквідовано старшого командира терористичної організації ХАМАС у Лівані Самера Махмуда аль-Хаджа, який відповідав за терористичні атаки та ракетні удари з Лівану по Ізраїлю", — ідеться у заяві.

Самер був командиром військових сил у таборі Айн аль-Хільва, розташованому в районі Сидона, і відповідав за вербування і підготовку терористів для нападу на Ізраїль. 

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