Король Чарльз відреагував на антиміграційні заворушення у Британії

Букінгемський палац оприлюднив заяву короля Чарльза ІІІ щодо хвилі антиміграційних погромів, яка охопила британські міста упродовж минулого тижня.

Як пише BBC, глава держави висловив подяку поліцейським та співробітникам служби з надзвичайних ситуацій за відновлення порядку та безпеки в тих місцях, які постраждали від дій мітингарів. Він також обговорив ситуацію телефоном з прем'єр-міністром Кіром Стармером та очільниками правоохоронних органів.

Чарльз "був зворушений тим, як британці демонстрували дух спільноти у протистоянні з агресією та злочинністю". Суверен закликав підданих до толерантності, взаєповаги та взаєморозуміння і попросив проявляти більше співчуття у повсякденному житті.

Король є політично нейтральною фігурою, тому зазвичай не втручається у конфлікти суспільного характеру. Проте Чарльз відомий своїм намаганням налагодити зв'язки та співпрацю між представниками різних релігій та культур. Британію монарх називає "спільнотою спільнот".