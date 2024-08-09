В Бразилії розбився авіалайнер, загинули 62 людини, - Reuters

Літак втратив керування і впав за деревами біля житлових будинків.

Сьогодні, 9 серпня, поблизу Сан-Паулу в Бразилії розбився регіональний турбогвинтовий літак із 62 людьми на борту.

Про це повідомляє Reuters.

Всі, хто був на борту, загинули, повідомили місцеві чиновники.

Зазначається, що літак втратив керування і впав за деревами біля будинків. Один будинок у місцевому комплексі кондомініумів був пошкоджений, а жоден із мешканців не постраждав.

“Я повинен бути носієм справді поганих новин”, - сказав згодом президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва, і попросив вшанувати жертв аварії хвилиною мовчання.