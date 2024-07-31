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В Ірландії двоє чоловіків загинули в аварії гелікоптера

Гвинтокрил впав просто на дах будівлі ферми.

В Ірландії двоє чоловіків загинули в аварії гелікоптера
Фото: The Guardian

Поблизу ірландського села Кіллукан у вівторок одномоторний гелікоптер впав на будівлю ферми, внаслідок чого проломив дах та сильно пошкодив корпус. Двоє чоловіків, що були на борту, загинули.

Як повідомляє The Guardian, один із тих, хто летів у гвинтокрилі, був уродженцем Ірландії, в той час як інший походив зі Східної Європи. Обом жертвам було більше 40 років. 

Ірландське бюро розслідувань авіаційних інцидентів заявило, що надіслало на місце аварії групу експертів для визначення причин катастрофи. 

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