Президент Франції у листі визнав суверенітет Марокко над територією Західної Сахари

Президент Франції Емманюель Макрон у листі до короля Марокко Мохаммеда VI з нагоди Дня престолу вказав, що вважає вірним суверенітет Марокко над спірною територією Західної Сахари.
Про це повідомляє RFI.
"Для Франції автономія під марокканським суверенітетом – це ті рамки, в яких має бути вирішене це питання", - написав Макрон.
Він наголосив, що Франція чітко і непохитно підтримує план автономії, запропонований Марокко в 2007 році.
“Для Франції цей план зараз є єдиною основою для досягнення справедливого, довготривалого і узгодженого політичного рішення відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН", - зауважив французький президент.
В свою чергу, королівський палац привітав цю заяву і назвав її "значним кроком на підтримку марокканського суверенітету над Сахарою".
За декілька годин Алжир заявив, що відкликає свого посла у Франції через цю ситуацію, тепер дипломатичним представництвом Алжиру у Франції керує тимчасовий повірений у справах.
МЗС Алжиру також засудило заяву Макрона як "крок, якого раніше не робив жоден французький уряд".
Що відомо про ситуацію із Західною Сахарою
- В 1975 році виник конфлікт між Марокко (вважає Західну Сахару своєю територією) і Фронтом Polisario (має підтримку Алжиру, та виступає за незалежність).
- Франція тривалий час зберігала невизначеність з цього питання, але надіслала добрі сигнали Марокко. Більшість західних союзників Франції підтримують план Марокко.
- Зокрема, Іспанія публічно визнала план щодо Західної Сахари, який запропонувало Марокко в березні 2022 року.
- ООН визначає Західну Сахару як "несамоврядну територію", і вказує, що її населення "ще не досягло повної міри самоврядування".