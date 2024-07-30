Президент Франції у листі визнав суверенітет Марокко над територією Західної Сахари

За декілька годин Алжир заявив, що відкликає свого посла у Франції

Президент Франції Еммануель Макрон під час церемонії відкриття Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Президент Франції Емманюель Макрон у листі до короля Марокко Мохаммеда VI з нагоди Дня престолу вказав, що вважає вірним суверенітет Марокко над спірною територією Західної Сахари.

Про це повідомляє RFI.

"Для Франції автономія під марокканським суверенітетом – це ті рамки, в яких має бути вирішене це питання", - написав Макрон.

Він наголосив, що Франція чітко і непохитно підтримує план автономії, запропонований Марокко в 2007 році.

“Для Франції цей план зараз є єдиною основою для досягнення справедливого, довготривалого і узгодженого політичного рішення відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН", - зауважив французький президент.

В свою чергу, королівський палац привітав цю заяву і назвав її "значним кроком на підтримку марокканського суверенітету над Сахарою".

За декілька годин Алжир заявив, що відкликає свого посла у Франції через цю ситуацію, тепер дипломатичним представництвом Алжиру у Франції керує тимчасовий повірений у справах.

МЗС Алжиру також засудило заяву Макрона як "крок, якого раніше не робив жоден французький уряд".

Що відомо про ситуацію із Західною Сахарою