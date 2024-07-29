У Франції стався новий раунд диверсій ‒ проти операторів зв’язку

Кабелі були перерізані на півдні Франції, також саботували установки поблизу Люксембурга та Парижа.

У Франції стався новий раунд диверсій, цього разу проти операторів зв’язку.

Про це пише Німецька хвиля з посиланням на поліцію.

Оптоволоконні мережі кількох операторів були "саботовані" у шістьох регіонах Франції. У Парижі, який зараз приймає Олімпійські ігри, атак не було.

Вандали спрямували атаки на об’єкти, що належать французьким телекомунікаційним компаніям SFR і Bouygues Telecom, повідомили французька газета Le Parisien і BFM TV.

Кабелі були перерізані на півдні Франції, також саботували установки поблизу Люксембурга та Парижа.

Скільки клієнтів постраждало, поки невідомо. Повідомляється, що за фактом інциденту розпочато розслідування.