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У Франції стався новий раунд диверсій ‒ проти операторів зв’язку

Кабелі були перерізані на півдні Франції, також саботували установки поблизу Люксембурга та Парижа.

У Франції стався новий раунд диверсій ‒ проти операторів зв’язку
Фото: EPA/UPG

У Франції стався новий раунд диверсій, цього разу проти операторів зв’язку.

Про це пише Німецька хвиля з посиланням на поліцію.

Оптоволоконні мережі кількох операторів були "саботовані" у шістьох регіонах Франції. У Парижі, який зараз приймає Олімпійські ігри, атак не було.

Вандали спрямували атаки на об’єкти, що належать французьким телекомунікаційним компаніям SFR і Bouygues Telecom, повідомили французька газета Le Parisien і BFM TV. 

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Кабелі були перерізані на півдні Франції, також саботували установки поблизу Люксембурга та Парижа.

Скільки клієнтів постраждало, поки невідомо. Повідомляється, що за фактом інциденту розпочато розслідування.

  • У п’ятницю, напередодні відкриття Олімпійських ігор з у французькій столиці, диверсанти атакували високошвидкісну залізничну мережу країни. Вранці поліція затримала підозрюваного.
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