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У Франції заарештували ультралівого за підозрою у вчиненні диверсії на залізниці

Рух всіх потягів вже відновили.

У Франції заарештували ультралівого за підозрою у вчиненні диверсії на залізниці
Міністр внутрішніх справ Джеральд Дерманен
Фото: EPA/UPG

Міністр внутрішніх справ Джеральд Дерманен заявив, що Франція схиляється до ймовірності того, що ультраліві екстремісти стоять за диверсією на залізниці напередодні церемонії відкриття Олімпійських ігор.

Про це пише Reuters.

У п’ятницю диверсанти зашкодили мережі високошвидкісних поїздів Франції – атакували сигнальні підстанції та кабелі в критичних точках, спричинивши хаос у подорожах за кілька годин до церемонії відкриття.

“Ми ідентифікували профілі кількох людей”, ‒ розповів Дарманін France 2 TV. 

Він додав, що спосіб дії диверсантів має ознаки ультралівих екстремістів. Деталей урядовець не оприлюднив.

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Міністр транспорту Патріс Верґріете повідомив, що сьогодні зранку відновили рух всіх потягів.

Оновлення. Пізніше Дарманен повідомив про арешт ультралівого екстреміста за підозрою в атаках. Його затримали на "залізничному майданчику" в Оісселі в неділю.

Як повідомляє AFP з посиланням на джерела в поліції, у підозрюваного були ключі до технічних приміщень SNCF, інструменти та ультраліва література.

  • Загалом з п’ятниці 800 тисяч людей зіткнулися з перебоями в поїздках через атаки, було скасовано рейси для 100 тисяч пасажирів.
  • Раніше Дерманен заявив, що він не може виключити причетність іноземних держав до диверсії на залізницях країни.
  • Прокуратура Парижа розпочала розслідування за фактами пошкоджень на залізницях.
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