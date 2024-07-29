У Франції заарештували ультралівого за підозрою у вчиненні диверсії на залізниці

Рух всіх потягів вже відновили.

Міністр внутрішніх справ Джеральд Дерманен заявив, що Франція схиляється до ймовірності того, що ультраліві екстремісти стоять за диверсією на залізниці напередодні церемонії відкриття Олімпійських ігор.

Про це пише Reuters.

У п’ятницю диверсанти зашкодили мережі високошвидкісних поїздів Франції – атакували сигнальні підстанції та кабелі в критичних точках, спричинивши хаос у подорожах за кілька годин до церемонії відкриття.

“Ми ідентифікували профілі кількох людей”, ‒ розповів Дарманін France 2 TV.

Він додав, що спосіб дії диверсантів має ознаки ультралівих екстремістів. Деталей урядовець не оприлюднив.

Міністр транспорту Патріс Верґріете повідомив, що сьогодні зранку відновили рух всіх потягів.

Оновлення. Пізніше Дарманен повідомив про арешт ультралівого екстреміста за підозрою в атаках. Його затримали на "залізничному майданчику" в Оісселі в неділю.

Як повідомляє AFP з посиланням на джерела в поліції, у підозрюваного були ключі до технічних приміщень SNCF, інструменти та ультраліва література.