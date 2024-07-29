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Група Quad обговорила зростання впливу Китаю в Індійсько-Тихоокеанському регіоні

Міністри закордонних справ групи, яка об’єднує США, Японію, Австралію та Індію, зустрілися у Токіо.

Група Quad обговорила зростання впливу Китаю в Індійсько-Тихоокеанському регіоні
Фото: EPA/UPG

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся зі своїми колегами з Японії, Австралії та Індії в Токіо для переговорів щодо зміцнення морської безпеки в Індійсько-Тихоокеанському регіоні, пише DW.

Група Quad, яке об’єднує США, Японію, Австралію та Індію, відоме як Чотиристоронній безпековий діалог, було створене на початку 2000-х років. Неформальний клуб набув дедалі більшої популярності в останні роки на тлі зусиль протистояти зростанню присутності та впливу Китаю у регіоні.

“Ми всі знаємо, що наш регіон і наш світ перебудовуються. Ми всі розуміємо, що ми стикаємося з найбільш складними обставинами в нашому регіоні за останні десятиліття”, – сказала міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг під час зустрічі.

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Блінкен заявив, що учасники угруповання “рішуче зосереджені на цьому регіоні, який ми поділяємо”.

Міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава наголосила на необхідності нарощування потенціалу кібербезпеки та надання можливостей для навчання для зміцнення морської безпеки.

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