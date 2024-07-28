Україна не зупиняла транзиту нафти: що затіяли друзі Кремля в ЄС
Україна не зупиняла транзиту нафти: що затіяли друзі Кремля в ЄС
Зрозуміти Китай. Чи може Пекін зупинити війну в Україні? (Частина 1)
Зрозуміти Китай. Чи може Пекін зупинити війну в Україні? (Частина 1)
Орбан натякнув на варіант "Угорщини поза блоком"
Орбан натякнув на варіант "Угорщини поза блоком"
На Львівщині знайшли живою зниклу тиждень тому 11-річну дівчинку
На Львівщині знайшли живою зниклу тиждень тому 11-річну дівчинку
У Барселоні затримали одного з “найнебезпечніших” італійських втікачів-мафіозі
У Барселоні затримали одного з “найнебезпечніших” італійських втікачів-мафіозі
Порошенко внесе заставу за ексрозвідника Червінського
Порошенко внесе заставу за ексрозвідника Червінського
Олімпіада-2024. День 1. Українські гімнасти пробилися до фіналу у багатоборстві. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олімпіада-2024. День 1. Українські гімнасти пробилися до фіналу у багатоборстві. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Росія втратила “Славянина”. Важливий удар по логістиці ворога
Росія втратила “Славянина”. Важливий удар по логістиці ворога
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
ГоловнаСвіт

ЄС скорочує витрати на дипломатів через дефіцит бюджету, - Financial Times

Дипломатам рекомендують відмовитися від поїздок, вечірок та посилення безпеки резиденцій.

ЄС скорочує витрати на дипломатів через дефіцит бюджету, - Financial Times
Фото: president.gov.ua

Європейська служба зовнішніх справ змушена скоротити на 43 млн євро витрати дипломатам. Їм рекомендують відмовитися від поїздок, вечірок та посилення безпеки резиденцій.

Про це пише Financial Times.

Зазначається, що Європейська служба зовнішніх справ ЄС змушена скоротити 43 мільйони євро видатків, або майже 5% запланованого бюджету, через перевищення бюджету цього року.

Згідно з правилами семирічного бюджету ЄС, усі його відомства мають утримувати щорічне зростання видатків, не пов'язаних із виплатою заробітної плати, в межах 2%.

Перевитрати зовнішньополітичної служби ЄС цього року виявилися найбільшими. Зараз там шукають кроки, які дозволять закрити дефіцит бюджету. 

Дипломати розповіли, що скорочення вже призвели до скасування кількох заходів - зокрема, щорічного прийняття в Генасамблеї ООН. Також  зазначається, шо деякі посли власним коштом орендують житло.

Раніше повідомлялося, що Рада ЄС розпочне розслідування щодо того, що сім держав-членів блоку не виконали приписи, які стосуються максимального обсягу дефіциту бюджету. Порушниками виявилися Бельгія, Франція, Італія, Угорщина, Мальта, Польща та Словаччина. Усі вони не вписалися у ліміт 3% ВВП щодо дефіциту у державному кошторисі. Найгірші справи у Італії - там видатки перевищили доходи аж на 7,4% від внутрішнього продукту.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies