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Малійські повстанці заявили про ліквідацію десятків вагнерівців, — Reuters

У росЗМІ підтвердили, що близько 20 членів групи Вагнера були вбиті в засідці повстанців-туарегів біля Алжиру.

Малійські повстанці заявили про ліквідацію десятків вагнерівців, — Reuters
Російський найманець з «ПВК Вагнер» у Центральноафриканській Республіці (ЦАР). Осінь 2022.
Фото: змі РФ

У Малі повстанці-туареги заявили, що вони вбили та поранили десятки солдатів і найманців Вагнера за два дні боїв біля кордону з Алжиром.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву повстанців.

У повстанському русі "Постійні стратегічні рамки для миру, безпеки та розвитку" (CSP-PSD) заявили, що його бійці захопили бронетехніку, вантажівки та цистерни під час боїв у прикордонному місті Тінзауатен. Також відомо, що повстанці пошкодили гелікоптер, який розбився в місті Кідал, за сотні кілометрів.

Армія Малі повідомила, що в боях двоє її солдатів загинули і 10 зазнали поранень. Однак при цьому ліквідовано близько 20 бойовиків. Крім того, за словами війцськових під час виконання місії розбився один із гелікоптерів армії в місті Кідал, обійшлося без загиблих.

У росЗМІ повідомили, що щонайменше 20 членів групи Вагнера були вбиті в засідці біля кордону з Алжиром.

Група ПВК "Вагнер" почала вербувати українців на ТОТ для війни в Африці. За 240 тисяч рублів "охочих" заставляють підписувати контракт на пів року.

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