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Військові правителі Малі, Буркіна-Фасо та Нігеру проводять спільний саміт

Зустріч проходить напередодні саміту Економічної спільноти західноафриканських держав (ECOWAS)

Військові правителі Малі, Буркіна-Фасо та Нігеру проводять спільний саміт
Фото: vaticannews.va

Ніамей сьогодні приймає військових лідерів Малі, Буркіна-Фасо та Нігеру, пише Німецька хвиля.

Це перша така зустріч після того, як військові перевороти в усіх трьох країнах привели до усунення цивільних урядів між 2020 і 2023 роками. 

Зустріч проходить напередодні саміту Економічної спільноти західноафриканських держав (ECOWAS) у Нігерії. Три хунти покинули блок у січні, звинувативши його в маніпулюванні. Вони також відійшли від західних союзників, віддаючи перевагу партнерству з Росією та Іраном.

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На початку тижня повідомлялося, що суботні переговори стануть першою зустріччю Альянсу держав Сахелю (AES), який був створений у вересні.

Лідер хунти Нігеру Абдурагман Тчіані прийняв Ібрагіма Траоре з Буркіна-Фасо в п'ятницю, а Ассіма Гойта з Малі прибув у суботу вранці.

В Уаґадуґу заявили, що на порядку денному сьогодні будуть “боротьба з тероризмом” і “консолідація співпраці” ‒ через смертоносне насильство джихадистів, з яким стикаються три країни.

У грудні тріо вийшло з об’єднаних сил G5 Sahel, створених для боротьби з ісламістськими групами в регіоні. Сахель перебуває в полоні насильства джихадистів з 2014 року, що спровокувало гуманітарну кризу, через яку понад 24 мільйони людей потребують допомоги.

  • Президента Нігера Мохамеда Базума усунули від влади у липні 2023 року, і хунта заявила, що для повернення до цивільного правління знадобиться три роки.
  • У Малі цивільне правління було востаннє до першого з двох державних переворотів у серпні 2020 року.
  • Обраний уряд Буркіна-Фасо усунули у 2022 році. Країна не потрапила під санкції, а її нинішній правитель капітан Ібрагім Траоре дозволив провести вибори цього літа.
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