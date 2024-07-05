Біля Мавританії перекинувся човен з мігрантами. 89 загинуло

Біля Мавританії перекинувся човен, унаслідок загинуло щонайменше 89 мігрантів, пише The Guardian з посиланням на місцеві ЗМІ.

Десятки осіб вважаються зниклими безвісти.

Човен перекинувся на узбережжі Атлантичного океану приблизно за чотири кілометри від міста Ндіаго на південному заході країни. За словами очевидців, човен відплив від кордону Сенегалу та Гамбії зі 170 пасажирами на борту.

Берегова охорона врятувала дев'ятьох людей, зокрема п'ятирічну дівчинку.

Атлантичний шлях особливо небезпечний через сильні течії. Мігранти подорожують у перевантажених, часто непридатних для плавання, човнах без достатньої кількості питної води. Однак його популярність зросла через підвищену пильність у Середземному морі.

За інформацією Мадриду, кількість мігрантів, які прибули на Канарські острови Іспанії у 2023 році, за рік зросла більше ніж удвічі ‒ до рекордних 39 910 осіб.