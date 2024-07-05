ХАМАС погодився на поступки Ізраїлю щодо мирного плану

Група, яка контролює Газу, більше не вимагає припинення вогню до звільнення заручників.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив про делегування повноважень групі переговорників щодо звільнення заручників, яких утримує ХАМАС. Як пише BBC, з боку угруповання, яке керує у Смузі Гази, є сигнал згоди на певні поступки заради реалізації представленого президентом США Джо Байденом та схваленого Радбезом ООН мирного плану.

Палестинські джерела стверджують, що організація відмовилася від вимоги припинити вогонь та вивести ізраїльські війська із Гази до того, як вони відпустять заручників. Інформацію про пом'якшення позиції ХАМАСу підтверджують і у Вашингтоні: там кажуть, що вдалося "досягти прориву", проте не чекають на підписання миру за лічені дні.

ХАМАС вже контактував з єгипетськими та катарськими посередниками щодо ймовірних перемовин, а Нетаньгу та Байден обговорили наближення миру під час телефонної розмови.